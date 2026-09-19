Pentru campioana României urmează duelul cu Universitatea Craiova, programat sâmbătă, de la 20:30, pe „Ion Oblemenco”. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Denis Drăguș a debutat pentru FCSB în meciul cu Petrolul. Atacantul a intrat în minutul 71, în locul lui David Miculescu, iar Gigi Becali a anunțat că acesta va primi șansa de a evolua ca vârf.

„Drăguș trebuie să joace vârf. Vedem. Nu știu deocamdată eu ce va juca. Drăguș are viteză, vine din banda stângă în viteză. Păi ce fac? Trebuie să îl încerc! O să îl încerc un meci, două. Poate să joace vârf când joacă cu Craiova sau când joacă cu Dinamo sau când joacă cu Rapid, nu știu eu, la ora asta nu știu. Habar n-am. Bine, mă, acum știu, dar treaba e că nu vreau să zic, să nu afle ăia de la Craiova!”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

Drăguș a fost adus pentru postul de extremă, spune Becali

Patronul FCSB a explicat că Drăguș a fost adus inițial pentru postul de extremă, dar a luat în calcul opinia mai multor oameni din fotbal.

„Eu l-am luat ca extremă, dar dacă toți specialiștii îmi spun că e atacant, o să-l încerc atacant. Mi-au spus Hagi, Iordănescu, Șumudică”, a adăugat Becali.

Ciprian Marica a intervenit și a explicat de ce postul de atacant central poate să nu îl avantajeze pe Drăguș la FCSB.

„Da, la națională a jucat atacant, numai că naționala României are alt stil de joc. FCSB este mereu echipa care atacă, nu se apără și atunci Drăguș nu-și va putea valorifica talentul acolo. Va fi mereu cu spatele la poartă. Ori el are viteză. Unde-și folosește el calitățile?”, a spus Marica la VOYO SPORT LIVE.