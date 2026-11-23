Gigi Becali regretă plecarea lui Florin Tănase de la FCSB

Tănase a început sezonul la FCSB, după ce semnase un nou contract, însă la finalul lunii august a fost implicat într-un conflict la antrenamente cu secundul Lucian Filip. Acest episod i-a adus excluderea din lot.

La scurt timp după acest incident, Tănase și-a găsit o nouă echipă, iar Gigi Becali a acceptat să îl cedeze gratis la Omonia Nicosia. La momentul respectiv, conducerea celor de la FCSB, prin vocea lui Mihai Stoica, vorbea despre restabilirea "liniștii" în cadrul echipei după despărțirea de căpitan.

Într-o perioadă în care FCSB nu mai bate pe nimeni și se îndepărtează semnificativ de primele locuri, Gigi Becali regretă plecarea lui Florin Tănase. După 0-0 contra lui FC Argeș, patronul echipei a recunoscut că l-a forțat să plece pe decar.

"Cred că am greșit cu Tănase. Eu l-am împins să plece. I-am zis că nu mai are ce căuta. Dacă era Tănase, nu se întâmpla asta. El mai lega echipa cât de cât. Nu mai avem niciun jucător care să lege echipa", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Florin Tănase nu s-a impus în Cipru. Ar putea reveni la FCSB?

Rămâne de văzut dacă o revenire a lui Florin Tănase la FCSB este posibilă. Internaționalul român nu traversează nici el o perioadă grozavă la Omonia Nicosia, unde prinde destul de rar primul 11.

În 13 meciuri la gruparea cipriotă, Tănase a marcat un singur gol, iar în total a strâns puțin peste 400 de minute în acest sezon.

La plecarea din România către Cipru, Florin Tănase a ținut să-i dea replica lui Mihai Stoica, care declarase că plecările lui Tănase și Vali Crețu au asigurat liniștea în cadrul lotului.

„Liniște, da... Am văzut. Liniște eu știu că trebuie să se facă la tenis de câmp, nu la fotbal sau la tenis de picior, cum le place unora”, a spus Tănase. Plecarea lui Mihai Stoica din cadrul clubului ar putea facilita astfel o revenire a jucătorului.