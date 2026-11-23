În ciuda schimbărilor la nivel tehnic din ultima perioadă, FCSB nu a reușit să se impună în primul meci disputat după pauza competițională. Formația condusă de Laurențiu Reghecampf a remizat la Mioveni, scor 0-0, în fața FC Argeș.

Adrian Mutu, convins după FC Argeș - FCSB 0-0

FCSB a avut o sumedenie de ocazii, dar fără succes, golul de pe tabelă lipsind. Dacă jucătorii roș-albaștrilor nu au fost inspirați, la FC Argeș un fotbalist a avut șansa să iasă la rampă, mai exact Igor Nikic.

După finalul partidei, Adrian Mutu a vorbit deschis despre profilul de jucător de care are nevoie FCSB, amintind de contribuțiile pe care le avea Andrea Compagno în perioada petrecută în tricoul roș-albastru.

„Briliantul” e de părere că formația lui Gigi Becali are nevoie de un fotbalist de profilul atacantului italian. Motivul? În astfel de meciuri, când adversarul se apără foarte bine, sclipirea unui jucător precum Andrea Compagno poate face diferența dintre egal și victorie.

„Aici ai nevoie de 1-0. Echipele mari câștigă astfel de meciuri cu 1-0. În anii trecuți îl aveau pe Compagno. Echipele mari dau mereu de astfel de meciuri.

În astfel de meciuri strânse ai nevoie de o sclipire, de un jucător care poate să dribleze, să aibă o execuție extraordinară. Cred că de ceva timp, după Compagno încoace, FCSB nu a avut un atacant adevărat, un golgheter. Ai nevoie de atacantul care vrea să facă diferența”, a spus Mutu, potrivit Digi Sport.