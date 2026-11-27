Iliana Iotova a solicitat joi seara autorităţilor franceze să facă lumină în cazul agresiunilor care i-au avut ca ţintă pe fanii echipei Levski Sofia la Marsilia. Iotova a cerut ca agresorii să fie traşi la răspundere.

„Imaginile de la Marsilia sunt îngrozitoare!”, a scris Iliana Iotova pe Facebook, potrivit News.