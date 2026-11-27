Iliana Iotova a solicitat joi seara autorităţilor franceze să facă lumină în cazul agresiunilor care i-au avut ca ţintă pe fanii echipei Levski Sofia la Marsilia. Iotova a cerut ca agresorii să fie traşi la răspundere.
„Imaginile de la Marsilia sunt îngrozitoare!”, a scris Iliana Iotova pe Facebook, potrivit News.
Iotova a cerut intervenția UEFA
Preşedinta a cerut şi ca UEFA să verifice modul în care a fost garantată securitatea suporterilor bulgari pe stadion.
Unsprezece suporteri bulgari au fost răniţi, dintre care cinci au fost spitalizaţi în urma confruntărilor cu suporterii echipei Olympique Marseille, cu puţin timp înainte de începerea meciului dintre cele două echipe, potrivit prefecturii de poliţie.
Marseille s-a impus cu scorul de 1-0.