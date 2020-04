Propunerea unui antrenor din Liga 1 pentru FRF: "Nu trebuie sa retrogradeze nicio echipa!" Cere schimbarea sistemului competitional 

Mai multi antrenori din Liga 1 sunt nemultumiti de sistemul competitional si cer schimbarea acestuia.

Viorel Moldovan, antrenorul Chindiei Targoviste a vorbit pentru Telekom Sport despre situatia actualului sezon si a venit cu o propunere pentru FRF: sa nu retrogradeze nicio echipa.

Propunerea ar veni in avantajul echipei sale, care este pe penultimul loc in clasament, dupa primele doua etape jucate. Moldovan se alatura lui Dan Petrescu si lui Gica Hagi, sustinand propunerea de a avea un sistem competitional cu 18 echipe, fara play-off si play-out.

"Daca nu se mai joaca acest sezon, sa se termine pe teren, eu cred ca nu ar trebui retrogradata nicio echipa. Ar trebui sa se ia in considerare clasamentul in functie de sezonul regulat, participantele in cupele europene la fel, chiar daca unora nu le convine. Practic, acela a fost campionatul.

Play-out-ul si play-off-ul e cu totul altceva. S-au jucat doar doua etape, au mai ramas 12 si se pot intampla multe.

Eu sustin promovarea a patru echipe si sa revenim la sistemul clasic de campionat cu 18 echipe", a declarat Viorel Moldovan pentru Telekom Sport.