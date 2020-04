Scandal de proportii la un club din Liga 1! Dupa ce le-au fost suspendate contractele, jucatorii vor ca antrenorul sa plece: "A luat banii si a facut combinatii cu baiatul lui!" Ce s-a intamplat

Situatie dramatica la un club din Liga 1.

Situatia de la FC Hermannstadt in aceasta perioada nu este deloc buna. Contractele fotbalistilor si angajatiilor au fost suspendate, iar fotbalistii vor ca antrenorul echipei, Vasile Miriuta, sa plece de la club.

Potrivit GSP, dupa ce oficialii clubului au luat decizia de a suspenda contractele jucatorilor, clubul le-a propus imediat prelungirea intelegerilor pe o perioada egala cu cea a suspendarii. Fotbalistii nu au fost de acord cu aceasta propunere si i-au transmis presedintelui echipei, Iuliu Muresan, ca nu vor mai juca o secunda pentru echipa pana cand Vasile Miriuta nu va pleca de la echipa si au lansat cateva acuzatii grave spunand ca de cand este stare de urgenta in Romania, Miriuta nu si-a sunat fotbalistii nici macar o data.

"Este singurul antrenor care nu le-a dat jucatorilor un telefon de cand s-a decretat starea de urgenta. E singurul care nu a vorbit cu jucatorii pentru un antrenament macar asa, virutal. E de negasit. S-a ascuns in casa lui din Ungaria. Ne-a abandonat.

Niciodata nu a facut nimic pentru echipele pe unde a antrenat. A luat doar banii si facut combinatii cu managerii si cu baiatul lui. Visa ca pe baiatul lui sa-l faca macar impresar, daca fotbalist n-a reusit si ne obliga pe toti sa semnam cu el contracte pe 5 ani. Ne luat si 3 euro daca putea", sunt cateva mesaje transmise de catre jucatorii echipei.

Dupa aceste acuzatii, reactia lui Vasile Miriuta nu a intarziat si apara si neaga tot ceea ce i-au pus pe umeri jucatorii.

"Sunt la Budapeste, intr-adevar, dar vorbesc in fiecare zi cu jucatorii. Daca nu ma credeti, puteti sa-i sunati si sa-i intrebati. Program de pregatire individuala in perioada asta le-a dat preparatorul fizic Vlad Taran. Nici macar acuzatia potrivit careia as face combinatii cu managerii si cu baiatul meu la transferuri nu sta in picioare", a spus Miriuta pentru Gsp.