Jucatorul DAT AFARA din Romania pentru ca e 'un munte de carbune' a devenit ZID in fata milionarilor intr-un campionat important! Filozofia TEPELOR in Liga 1! EXCLUSIV www.sport.ro

Agetul secret din Romania scrie in exclusivitate pe www.sport.ro!

De doua ori pe an, vara si iarna, MERCATO erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si iscusinta. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte. Toti cauta frenetic cea mai buna mutare. Norocul are rol principal in acest spectacol al schimbarilor de colo-colo. Astazi, despre INFLUENTA in razboiul civil dintre birouri sau povestea lui Fabien Farnolle, uriasul respins de Dinamo care aduna elogii in Turcia tinand piept, aproape de unul singur, gigantilor Fenerbahce sau Galatasaray.

Nascut la Bordeaux, Farnolle viseaza, ca orice copil al orasului, la tricoul alb-bleumarin al lui Girondins. Portar cu talie si miscari de pantera neagra, tanarul Fabien face parte din generatia "Rio Mavuba" ce atrage privirile in perioada junioratului. Nu reuseste, totusi, sa faca pasul catre Ligue I si pleaca sa cucereasca Portugalia, la Setubal. Aventura in Primeira Liga se incheie repede - Farnolle revine in ligile inferioare franceze la Quevilly sau Libourne. Incearca inca un sezon la Bordeaux dar n-are nicio sansa in duelul cu Rame sau Valverde, titularii cu care Girondins tocmai castigase campionatul. Managerul Laurent Blanc ii pune o vorba buna la Clermont si cariera lui Farnolle pare ca si-a gasit scanteia. Uriasul Fabien aduna patru sezoane la un nivel performant in Ligue 2, debuteaza in nationala Beninului si isi castiga renumele - devine Fabulosul Fab. Atrage atentia echipelor de prima liga insa visul frumos se incheie cand presedintele lui Clermont il numeste ... islamist. Brusc interesul dispare iar Farnolle ramane fara contract.

Scounting-ul lui Dinamo il descopera pe francez in iarna 2015. Mihai Teja, noul antrenor in Stefan cel Mare, cauta variante de portar. Defensiva pare vulnerabila, iar titularul Traian Marc este, mai degraba, o optiune de rezerva. Dar Marc are sustinerea fostului presedinte al clubului, Constantin Anghelache, care "functioneaza" ca ...unchi al patronului Negoita. Din birouri, "specialistii de la Rin" se implica in alcatuirea lotului si astfel apare solutia Naumovski, fost jucator la Dinamo, cu contract reziliat de Levski Sofia. Totusi, Farnolle semneaza in Stefan cel Mare pe un salariu modic, 5000 de euro pe luna, fiind acceptat dupa doua partide amicale. "Dinamo e cea mai importanta echipa din cariera mea", declara francezul in momentul prezentarii oficiale. Uriasul Fabien debuteaza la Targu Jiu dar echipa lui Teja pierde turul din Cupa Ligii, 1-2 cu Pandurii.

Surprinzator, francezul e acuzat in ziare desi nu are vina la goluri. "Specialistii de la Rin", chiar si "unchiul" Anghelache, trag din toate pozitiile. Legaturile mizerabile in media ale gherilei din birouri sunt usor sesizabile - "Farnolle cu carnati" e un titlu de prima pagina. Fabulosul Fab devine tinta in razboiul altora. Framantarile din conducere il macina rapid si pe Teja care e inlocuit de Stoican. Noul antrenor de portari de la Dinamo risca o evaluare a lui Farnolle: "E doar un munte de ...carbune. Nefolositor". Odinioara, celebrul Laurent Blanc era de alta parere. Dezamagit, Fabien rupe dupa numai doua luni intelegerea de 2 ani si jumatate cu Dinamo.

Destinul lui Farnolle se schimba dupa aventura in Romania. Uriasul Fabien revine in Ligue 2 la Le Havre unde reuseste doua sezoane la cel mai bun nivel al sau. In primavara 2017, la 32 de ani este nominalizat intre cei mai buni trei portari din liga doua franceza adunand 13 partide fara gol primit din totalul de 30. Prinde contractul vietii la Yeni Malatyaspor, in Turcia, pentru 25 000 euro net pe luna. Face impresie inca din primul an si termina campionatul pe locul 5, in urma lui Galatasaray si Besiktas, dar inaintea lui Fenerbahce. Prinde preliminariile Europa League insa rateaza intrarea in grupe dupa o dubla dramatica cu Partizan Belgrad. Ispravile din Turcia anunta un final de cariera ... indepartat - Fabulosul Fab e inca in top.