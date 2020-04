"Dispar 4, 5, 6 echipe!" Vocea care anunta CUTREMURUL in Liga 1 din cauza pandemiei. Cum poate fi salvat urmatorul sezon 

Fotbalul romanesc va avea de suferit enorm din cauza repercursiunilor financiare ale pandemiei e coronavirus, iar multe echipe ar putea disparea.

Ioan Becali a oferit un interviu in care a vorbit despre cum afecteaza pandemia de coronavirus din punct de vedere financiar, fotbalul din Romania, iar previziunile agetului sunt cutremuratoare pentru patronii echipelor.

"Din Divizia B vor disparea multe cluburi. Si din Liga 1 vor disparea 4-5-6 cluburi. Sa se ia o decizie sa ramana cele 14 echipe, sa mai promoveze inca doua din B si sa faca un campionat cu 16 echipe.

Sa joace tur-retur sau cu play-off si play-out, cu punctele pe care le au deja, fara sa se imparta. Asta ar fi o solutie ca anumite cluburi sa nu dispara", a declarat Ioan Becali pentru Telekom Sport.

"Trebuie sa se faca un astfel de sacrificiu!"

Ioan Becali are o solutie pe care echipele din Liga 1 o pot lua in considerare, pentru a-si relua antrenamentele cat mai repede.

"Pregatirea echipelor poate incepe. Ma gandeam ca avem 14 echipe in Liga 1, fiecare ar putea inchiria un hotel, jucatorii sa fie controlati si bagati in carantina 35-40 de zile la un hotel, toate echipele in orasul lor.

Orice echipa da lista cu 60-70 de persoane, toate trebuie sa ramana in carantina, in hotel, cu ospatari, cu bucatari. Trebuie sa se faca un astfel de sacrificiu ca sa poata incepe campionatul, altfel nu se poate", a adaugat Ioan Becali.