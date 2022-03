Promisiune pentru un nou stadion ultramodern în Liga 1: "Va fi unul dintre cele mai frumoase din țară!"

Primarul Piteștiul, Cristian Gentea, a anunțat că FC Argeș ar putea avea un nou stadion peste aproximativ doi ani. Edilul a oferit informații despre planul pentru noua arenă și a explicat de ce se întârzie atât de mult pentru demolarea actualului stadion, care poartă numele legendarului Nicolae Dobrin.

Primarul promite un stadion nou la Pitești

Pista de atletism ar urma să dispară la noua arenă, care va avea o capacitate de 15.000 de locuri și va purta același nume. Primarul Piteștiului speră ca procedura de demolare a actualului stadion să înceapă în această vară și vorbește și despre muzeul care ar urma să existe la noua construcție.

"Cu siguranță se va întâmpla acest lucru. Abia aștept să vă arăt cum va arăta acest stadion, încă nu pot. Va fi probabil unul dintre cele mai frumoase din țară. Avem o problemă cu preluarea terenului de la baza sportivă Nicolae Dobrin. În momentul de față, doar actualul teren ne aparține. În rest, tot ce este în jur, sunt aproape 17 hectare de teren ale Ministerului Sportului.



Hotărârea de Guvern pentru transfer este aproape gata, avize, deci eu sper ca până în vara aceasta totul să fie gata, să ne putem apuca de demolare și apoi, în doi ani, să avem stadionul pe care Piteștiul îl merită. Va avea 15.000 de locuri, fără pistă de atletism. Vom avea terenul 2, care va fi renovat complet, va avea o pistă omologată la același nivel la care este actuala pistă de pe stadion. Stadionul va purta numele lui Nicolae Dobrin, cu siguranță.

Muzeul va avea locul lui în acest stadion. Proiectul este aproape gata și bineînțeles că ne-am gândit la acest lucru și îl vom realiza. (n.r - De ce se face stadionul atât de târziu?) Eu sunt primar de un an și am fost alături de această echipă din Liga 4, când se chema SCM Pitești. Tot timpul mi-am dorit acest lucru. Am fost în Consiliul Local, dar problemele astea cu terenul nu le-am cunoscut foarte bine până când am devenit primar", a spus Cristian Gentea, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Actualul stadion al lui FC Argeș a fost inaugurat în 1964 și a fost renovat în două ocazii, 2000 și 2008, ultima dată pentru montarea instalației de nocturnă.