Problemele nestiute ale golgheterului din sezonul trecut! De ce nu s-a mai antrenat Gabi Iancu cu Viitorul: "Trebuia sa mearga in Germania"

Gabi Iancu (26 de ani) a fost golgheterul Ligii 1 in sezonul trecut.

Sezonul trecut reusea sa inscrie 18 goluri si sa devina golgheterul campionatului in tricoul Viitorului, insa in acest sezon, Gabi Iancu nu a jucat decat 10 meciuri. Atacantul constantenilor a inscris 4 goluri in Liga 1, iar in ultima partida a anului trecut nu a fost nici macar in lotul echipei.

Iancu nu va juca nici in duelul de maine cu Hermannstadt, din cauza faptului ca a pierdut perioada de pregatire cu Viitorul din aceasta mini-vacanta.

Antrenorul Mircea Rednic a dezvaluit care sunt problemele atacantului:

"Imi pare rau ca in perioada asta nu l-am avut la antrenamente si pe Iancu. El are probleme dupa o accidentare mai veche si tot incearca sa treaca peste durerea pe care o are. El s-a pregatit separat si nu va fi prezent nici la meciul de duminica.

Trebuia sa mearga in Germania la un control, insa au fost ceva probleme cu plecarea. A ramas la Bucuresti. Eu sper sa revina cat mai repede. Am decis ca in perioada asta de pauza sa se ocupe de accidentare si sa revina 100%.

La fel Matan, a avut o contractura la gamba si nu s-a antrenat cu grupul. Dar a intrat azi si sper sa il am totusi in lot pentru partida cu Hermannstadt", a spus Mircea Rednic, la conferinta de presa.