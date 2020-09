Ronaldo se va INFURIA rau cand va auzi asta. Cine e ANONIMUL care a marcat mai mult decat starul lui Juventus in 2020. Gabi Iancu e primul roman in top

Cu 22 de goluri inscrise in acest an calendaristic, Cristiano Ronaldo ocupa doar pozitia a doua, in spatele unui brazilian de care n-a auzit nimeni.

"CIES Football Observatory" a prezentat o ierarhie interesanta luand in considerare primele 94 de campionate, ca valoare, de pe intreg mapamondul. Ei bine, luand in calcul doar anul 2020, golgheter este un anume Junior Negrao, un atacant de 33 de ani care evolueaza la echipa sud-coreeana Ulsan Hyundai, care a marcat 24 de goluri.

Imediat in spatele lui Negrao apare Cristiano Ronaldo, cu 22 de reusite, portughezul avand un motiv in plus sa traga tare pe final de an pentru a-si mai trece un "trofeu" in palmares. Interesant e ca Leo Messi e undeva la coada ierarhiei, cu numai 12 goluri, in timp ce primii romani care apar in top sunt Gabi Iancu (Viitorul, 11 goluri) si Alex Cicaldau (Craiova, 10 goluri).