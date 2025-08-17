Adrian Șut, unul dintre oamenii de bază de la mijlocul terenului, nu face parte din lotul campioanei. Antrenorul Elias Charalambous a lămurit situația înaintea partidei, explicând că este vorba despre o problemă medicală apărută subit.



"Adi a simțit o durere ieri"



Tehnicianul cipriot a dezvăluit că decizia de a-l lăsa pe Șut în afara lotului a fost luată după ce jucătorul a acuzat probleme la ultimul antrenament al echipei. Absența sa este o pierdere importantă pentru FCSB, care traversează o perioadă dificilă, cu trei înfrângeri consecutive în campionat.



"Adi a simțit o durere ieri la antrenament și de aceea nu e în lot", a transmis Elias Charalambous, în declarațiile de dinaintea partidei.



În ciuda problemelor de lot, Charalambous s-a arătat încrezător în șansele echipei sale în derby-ul cu marea rivală. "E un derby. Am făcut câteva schimbări în echipă, aveam nevoie de forțe proaspete. Sper să fie un meci bun, suntem pregătiți pentru un joc greu. Sper să facem un meci bun și să câștigăm trei puncte", a mai spus tehnicianul.

