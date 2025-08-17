FCSB menajează câțiva titulari pentru acest meci, întrucât campioana României este în continuare implicată în preliminariile UEFA Europa League. Urmează play-off-ul cu Aberdeen FC.

Charalambous, prins în ofsaid înainte de Rapid - FCSB



Înaintea meciului, patronul de la FCSB a cerut ca Dennis Politic (25 de ani) să fie folosit pe post de atacant contra Rapidului. Asta pentru ca titularul Daniel Bîrligea (25 de ani) să fie odihnit.



Antrenorul Elias Charalambous a respectat dorința lui Gigi Becali, iar Politic va evolua pe post de vârf împotriva Rapidului. Deși aceasta nu este o poziție obișnuită pentru fostul dinamovist.



Întrebat de reporteri de ce l-a trimis pe Dennis Politic în această poziție, Elias Charalambous a evitat să dea un răspuns clar: "(De ce joacă Politic atacant astăzi?) De ce? Pentru că astăzi am decis ca Politic să joace atacant", a transmis antrenorul campioanei.

2 goluri a înscris până acum Dennis Politic pentru FCSB, în 9 meciuri oficiale.



Despre derby-ul cu Rapid, Charalambous a spus: "Astăzi vrem să câștigăm cele 3 puncte. Mereu încercăm să jucăm pentru victorie. Ne așteptam la acest prim 11 din partea Rapidului. Chiar dacă ar schimba un jucător, nu ne-ar surprinde".



Cum arată primul 11 al campioanei



Cu patru zile înaintea meciului tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, FCSB are parte de un meci complicat în campionat, derby-ul cu Rapid. Campioana a hotărât să menajeze mai mulți jucători importanți, precum Bîrligea, Cisotti sau Miculescu, în timp ce Radunovic și Alibec sunt accidentați.



FCSB, primul 11: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Tănase, Olaru (cpt.) - Oct. Popescu, Politic, Toma

Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Tănase, Olaru (cpt.) - Oct. Popescu, Politic, Toma Rezerve: Zima, Udrea - Crețu, Kiki, Cisotti, Chiricheș, Edjouma, Alhassan, Bîrligea, Miculescu, Stoian

Meciul tur dintre FCSB și Aberdeen FC va avea loc pe 21 august, în Scoția. Returul se va disputa pe 28 august, pe Arena Națională.



