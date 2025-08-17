Înaintea meciului de pe Arena Națională la care sunt așteptați aproximativ 25.000 de spectatori, Victor Angelescu a acordat un interviu la Prima Sport în care a acceptat să ofere inclusiv un pronostic: 2-1 pentru Rapid cu Antoine Baroan și Alex Dobre marcatori din tabăra giuleștenilor.

Victor Angelescu, înainte de Rapid - FCSB: "Vom câștiga cu 2-1. Marchează Baroan și Dobre"

Președintele și acționarul minoritar de la Rapid a transmis în mai multe rânduri că antrenorul Costel Gâlcă a pregătit foarte bine derby-ul cu FCSB, acesta fiind principalul motiv al optimismului său.



"E un derby. FCSB și-a revenit în cupele europene și mă aștept să fie un meci foarte încins. Costel a pregătit bine meciul și sper să ne facem suporterii fericiți, chiar dacă sigur va fi un joc foarte complicat. Rapid și FCSB sunt sensibil egale. FCSB are un lot foarte bun, a început mai slab, dar asta nu înseamnă că nu o are o echipă extrem de bună. Și noi avem echipă bună și ne vom bate acolo sus. Sper să ieșim învingători pentru că știu că am pregătit foarte bine meciul



Noi am bătut FCSB de mai multe ori pe Arena Națională. Singura noastră înfrângere din ultimele 10 meciuri e pe Giulești. Asta nu înseamnă că Giuleștiul nu e casa noastră și că nu ne simțim foarte bine acolo, dar un meci important cred că trebuie jucat aici, mai ales cu FCSB. Victoriile mare, 4-0 și 5-2, au fost aici, pe Arena Națională.



Eu cred că vom câștiga cu 2-1. Cred că vor marca Baroan și Dobre", a spus Angelescu.

Rapid - FCSB, echipele de start

Rapid: Stolz - Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, K. Keita - Dobre, Gojkovic, Hazrollaj - Baroan

Rezerve: Aioani - Blazek, Pașcanu, Bădescu, G. Gheorghe, Grameni, El Sawy, R. Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic

Antrenor: Costel Gâlcă

FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Fl. Tănase, Olaru - Oct. Popescu, Politic, Toma

Rezerve: Udrea, Zima - V. Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Al. Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

