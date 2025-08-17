Omul de afaceri a atras toate privirile din cauza unui bandaj voluminos care îi acoperea mâna dreaptă, în urma unei accidentări suferite în timpul liber, la fotbal, stârnind imediat comentarii și glume în rândul celor prezenți.



Întrebat pe un ton amical dacă s-a apucat de box, Angelescu a zâmbit și, în ciuda accidentării, nu s-a sfiit să stea de vorbă cu suporterii și chiar s-a oprit pentru a face fotografii cu micii fani rapidiști veniți la stadion.



Spectacol total în derby-ul orgoliilor



Derby-ul dintre Rapid și FCSB, programat duminică seară de la ora 21:30, găsește cele două mari rivale în situații diametral opuse.



Giuleștenii traversează o perioadă excelentă, fiind neînvinși după primele cinci etape, cu trei victorii și două remize. Mai mult, echipa antrenată de Constantin Gâlcă se laudă cu cea mai solidă defensivă din SuperLiga, având doar trei goluri primite. De cealaltă parte, FCSB vine pe Arena Națională cu moralul la pământ, după trei înfrângeri consecutive în campionat, o contraperformanță pe care roș-albaștrii nu o mai atinseseră din vara anului 2019.



Cu toate acestea, cifrele promit un meci ofensiv. Rapid și FCSB sunt echipele cu cele mai multe șuturi pe poartă în acest debut de sezon, 32, respectiv 30. Un duel de la distanță se dă și între golgheteri: Alexandru Dobre, care a marcat 8 din cele 10 goluri ale sale pentru Rapid în 2025, și veteranul Florin Tănase, cel mai prolific marcator activ din campionat, cu 106 reușite la activ.

