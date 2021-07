Anamaria Prodan, audiata la DNA! Ce a declarat impresarul cand a iesit din cladire 

Anamaria Prodan s-a prezentat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie.

Impresarul a fost surprins la sediul DNA, acolo unde a participat in calitate de martor, dupa cum a spus chiar ea. Dosarul in cauza are legatura cu actionariatul de la Rapid. Anamaria Prodan a mers alaturi de avocatul sau si a petrecut doua ore in sediu.

"Este ceva legat de Rapid, un dosar vechi. Este o chestie oarecum normala, daca se instrumenteaza un caz si ai participat la un transfer sau o discutie, sa fii chemat ca martor", a spus Anamaria Prodan conform Antena 3.

Pe langa explicatiile agentului, avocatul acesteia a oferit detalii suplimentare. Perioada in cauza are legatura cu momentul in care Valerii Moraru era actionar la echipa din Giulesti.

"A fost martor intr-un caz mai vechi, privind actionariatul de la Rapid. Nu privea o chestiune in care doamna Prodan sa fie implicata. Era un caz in care sunt alte persoane, posibili actionari sau nu, de la clubul Rapid. Doamna nu are absolut nicio problema. Dosarul este din 2016", a spus si avocatul conform sursei citate.