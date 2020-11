"E un copil extraordinar!" Curg laudele la adresa noii "perle" a lui Becali! Dezvaluiri despre viata din afara terenului a lui Darius Olaru

Darius Olaru este unul dintre cei mai apreciati fotbalisti de la FCSB in ultima perioada.

Fotbalistul de 22 de ani a venit de la Gaz Metan Medias la inceputul acestui an in schimbul sumei de 600.000 de euro. Olaru are evolutii foarte apreciate la FCSB, iar Gigi Becali spera sa obtina o suma importanta de bani in viitorul apropiat in schimbul mijlocasului.

Oamenii care il cunosc foarte bine pe Olaru pun reusitele sale de pe teren pe seama seriozitatii si modestiei acestuia. Fostul coechipier al lui Olaru de la Gaz Metan Medias, Razvan Plesca, a vorbit la GSP Live despre abilitatile de lider pe care mijlocasul le are si despre felul in care acesta se comporta in afara terenului.

"Darius Olaru, la Gaz Metan, chiar daca nu era capitan sau era inca foarte tanar, era un lider in teren. Ne-a ajutat foarte mult in sezoanele trecute sa ne indeplinim obiectivele. El ar fi fost titular si daca nu era regula U21.

E un copil extraordinar, care cu primii bani pe care i-a castiga din fotbal si-a cumparat un apartament in Medias. Nici macar nu are permis de conducere. Eu chiar ii reprosam tot timpul ca e prea cuminte. Din ce stiu eu, nu are nici acum permis de conducere", a spus Plesca sursei citate.

Olaru a reusit 4 goluri si 5 pase decisive in 22 de meciuri la FCSB in toate competitiile.

Mijlocasul FCSB-ului este jucator de baza la nationala U21 a Romaniei, pentru care a marcat doua goluri in 13 meciuri.

In prezent, Darius Olaru este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 1.600.000 de euro.