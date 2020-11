Meci cu miza suplimentara pentru unul dintre jucatorii CFR-ului! Lazio sta la panda pentru un TRANSFER: "Il monitorizeaza!"

AS Roma - CFR Cluj e LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro, de la 19:55.

CFR Cluj joaca in aceasta seara un meci extrem de important in economia calificarii in primavara europeana. Echipa lui Dan Petrescu este la egalitate cu AS Roma in Grupa A, insa merge pe Olimpico cu o aparare improvizata.

Cu toate acestea, meciul ar putea sa reprezinte o rampa de lansare pentru unul din fotbalistii lui Dan Petrescu.

Gabriel Debeljuh, adus in aceasta vara de la Hermannstadt, este monitorizat cu atentie de Lazio, marea rivala a lui AS Roma.

Croatul de 24 de ani s-a integrat foarte bine la Cluj si a avut evolutii constante de la transferul in Gruia.

In cele 12 meciuri jucate, Debeljuh a reusit sa inscrie deja 4 goluri.

"Il monitorizeaza. S-au interesat despre caracterul sau, despre cum se comporta in vestiar. S-au interesat chiar si la Hermannstadt", a spus un apropiat al CFR-ului, pentru Pro Sport.

700.000 de euro este cota de piata a lui Debeljuh, care a mai evoluat in Italia la echipa ca Torino, Piacenza, Mantova si Este.