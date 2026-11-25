Meci de coșmar pentru Watford după numirea lui Edi Iordănescu! Ce a făcut echipa românului în primul duel din Championship

Meci de coșmar pentru Watford după numirea lui Edi Iordănescu! Ce a făcut echipa românului în primul duel din Championship

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Ziua de miercuri, 25 noiembrie, poate fi una de referință pentru antrenorii români. Edi Iordănescu a fost numit ca „principal” la Watford, formație cu tradiție în fotbalul britanic.

Englezii, fascinați de Edi Iordănescu

Negocierile s-au desfășurat pe parcursul a mai multor săptămâni, iar conducerea lui Watford s-a arătat încântată de calitățile de care dă dovadă tehnicianul român.

Deși a fost instalat miercuri, Edi Iordănescu nu a stat pe bancă în partida cu Blackburn disputată în aceeași zi. Totuși, tehnicianul a profitat de ocazie și a coborât pe gazon.

Acest lucru a fost remarcat de către englezi, iar Watford, printr-o postare pe contul oficial de Facebook, a relatat primul impact al românului cu stadionul propriu. Aceștia au expus că Iordănescu Jr. a ținut un discurs grozav, amintind astfel de palmaresul „excelent” al antrenorului.

„Tocmai a fost să-i vadă pe băieți și a ținut un discurs grozav și și-a arătat pasiunea. Are un palmares excelent și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu el”, au scris britanicii.