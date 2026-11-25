Ziua de miercuri, 25 noiembrie, poate fi una de referință pentru antrenorii români. Edi Iordănescu a fost numit ca „principal” la Watford, formație cu tradiție în fotbalul britanic.
Englezii, fascinați de Edi Iordănescu
Negocierile s-au desfășurat pe parcursul a mai multor săptămâni, iar conducerea lui Watford s-a arătat încântată de calitățile de care dă dovadă tehnicianul român.
Deși a fost instalat miercuri, Edi Iordănescu nu a stat pe bancă în partida cu Blackburn disputată în aceeași zi. Totuși, tehnicianul a profitat de ocazie și a coborât pe gazon.
Acest lucru a fost remarcat de către englezi, iar Watford, printr-o postare pe contul oficial de Facebook, a relatat primul impact al românului cu stadionul propriu. Aceștia au expus că Iordănescu Jr. a ținut un discurs grozav, amintind astfel de palmaresul „excelent” al antrenorului.
„Tocmai a fost să-i vadă pe băieți și a ținut un discurs grozav și și-a arătat pasiunea. Are un palmares excelent și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu el”, au scris britanicii.
Răzvan Raț, fără dubii după numirea lui Edi Iordănescu la Watford
Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 25 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Răzvan Raț.
Întrebat despre numirea lui Edi Iordănescu, Răzvan Raț a expus că numirea fostului selecționer e un „pariu pentru Watford”. Motivul? Oficialii clubului speră că au găsit persoana potrivită pentru a redresa corabia.
Expertul VOYO susține că este un pas înainte pentru Edi Iordănescu, deoarece Championship este în elita campionatelor de pe continent.
„Edi e prietenul meu! E clar că nu am avut antrenori în fotbalul englez de 72 de ani, vorbim de fiecare nivel. Chiar dacă nu e Premier League, Championship e un campionat extrem de puternic.
E un pariu pe care el trebuie să și-l asume. Semnează pe 6 luni + încă doi ani. E un pariu și pentru Watford, ei mizează că fostul selecționer este omul potrivit să îi scoată din criză. Nu stau deloc bine în clasament.
Mai departe, o să fie răutăcioși care o să spună că nu e Premier League, să nu ne avântăm. Eu zic că e o performanță! E Championship, un campionat... Nu am cum să-l compar cu fotbalul românesc, cu tot respectul! E probabil la nivelul următoarelor campionate de după top 5 în Europa.
Eu cred că e o performanță, nu cred că Championship e sub campionatul Portugaliei. Pentru el este un pas în față. Orice ai spune, Championship e peste campionatul Poloniei. Nu cred că e un lucru mic să semnezi cu o echipă așa cum e Watford”, a declarat Răzvan Raț, la VOYO SPORT LIVE.