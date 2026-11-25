Finala Națională Red Bull Wings Cup a avut loc în cadrul Bucharest Gaming Week , unde 16 jucători români , de la studenți și gameri pasionați până la semiprofesioniști și profesioniști, s-au luptat pentru titlul de campion național și șansa de a ajunge în Finala Globală din Statele Unite ale Americii . Aceștia au dat tot ce au avut mai bun și fiecare meci din optimi, sferturi, semifinale și finală a fost intens. Ambii finaliști români sunt jucători profesioniști care s-au mai confruntat și în alte competiții atât naționale, cât și internaționale.

Cristian Gabriel Bîlcu, campionul național Red Bull Wings Cup, are 18 ani, este din Hunedoara și joacă EA SPORTS FC™ de la vârsta de 8 ani. Totul a început ca o joacă între între el și fratele lui, însă pe măsură ce a devenit tot mai bun, Cristian și-a dorit să facă pasul către competițiile profesioniste. Fratele său, alături de care a descoperit jocul, i-a devenit între timp antrenor. Cristian povestește că aștepta cu nerăbdare să împlinească 16 ani, vârsta de la care putea participa oficial la competiții și turnee. Încă de mic visa să ajungă în Statele Unite ale Americii, iar victoria din Finala Națională Red Bull Wings Cup îi îndeplinește astfel visul.

”Mă simt foarte bine, parcă nu am așa cuvinte să spun totul, dar e un sentiment pe care chiar am vrut să-l simt, sincer, pentru că visul meu de când eram mic era să ajung în America și datorită acestei competiții am reușit să-l transform în realitate. Mă așteptam să câștig Finala Națională, mi-am analizat toți adversarii. Mai mult, m-am dus peste ei și s-a văzut în toate meciurile mele. Am marcat peste 8 goluri în fiecare dublă manșă. Într-un meci de genul, mentalul contează foarte mult. Ăsta este un punct cheie și, în afară de toate skill-urile pe care le aplic în joc, mentalul este mereu foarte important. Simt că dacă eu sunt bine pregătit mental, adversarii pleacă mereu cu a doua șansă. Eu niciodată nu plec de la premisa că nu voi face nimic. Mereu îmi spun că voi câștiga totul. Nu contează competiția, adversarii, numele, nimic altceva. În mintea mea este doar atât: că voi câștiga. Faptul că ajung în Finala Globală, alături de câștigători din alte 80 de țări, mă face să mă simt mândru că reprezint România și ăsta e cel mai important lucru. Apoi, mă gândesc că vor fi jucători foarte buni, dar nu contează, merg să lupt pentru țara mea, asta am făcut mereu de când joc”, a declarat Cristian după ce a devenit campionul național Red Bull Wings Cup.

Finala Națională Red Bull Wings Cup a fost prezentată de creatorii de conținut Andrei Cîmpeanu (Vanez) și Damian Stan.

Red Bull Wings Cup, turneul global de EA SPORTS FC™ 27, le oferă jucătorilor din 80 de țări oportunitatea de a-și duce jocul dincolo de ecran. Finala Globală, organizată pe Nu Stadium, stadionul lui Inter Miami CF, va îmbina competiția de EA SPORTS FC™ 27 la cel mai înalt nivel cu o serie de provocări inedite în afara ecranului și experiențe de fotbal în viața reală. Pe lângă meciuri, jucătorii vor avea parte de provocări-surpriză din lumea Red Bull.

Cu titlul național în palmares, Cristian Gabriel Bîlcu își îndreaptă acum atenția spre Miami, unde va concura pentru șansa de a deveni primul campion mondial Red Bull Wings Cup din istorie.

Red Bull Wings Cup este organizat în parteneriat cu EA SPORTS și PlayStation® Tournaments. Mai multe informații sunt disponibile pe Red Bull Wings Cup.