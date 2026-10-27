Atacantul echipei Chelsea, Joao Pedro, va fi indisponibil câteva săptămâni după ce s-a accidentat la coapsă în timpul antrenamentului, a declarat, marţi, antrenorul Xabi Alonso, în ajunul meciului din Cupa Ligii care va opune formaţia sa echipei Liverpool.

Jucătorul brazilian în vârstă de 25 de ani nu a participat la înfrângerea de sâmbătă împotriva echipei Tottenham Hotspur, după ce s-a accidentat vineri, în timpul unui antrenament, scrie News.ro.

Joao Pedro va fi OUT câteva săptămâni!

"Are o accidentare la coapsă şi va fi indisponibil câteva săptămâni", a declarat Alonso jurnaliştilor. "Vom vedea exact cât timp va dura, nu vrem să facem previziuni în acest sens, dar nu va fi apt pentru următoarele meciuri".

Pedro a început foarte bine sezonul, marcând cinci goluri şi oferind trei pase decisive în şapte meciuri disputate în toate competiţiile.

Alonso a recunoscut că absenţa internaţionalului brazilian va fi o lovitură grea, dar a adăugat că Chelsea dispune de un lot suficient de puternic pentru a face faţă acestei absenţe.

Chelsea va întâlni Liverpool miercuri în optimile de finală ale Cupei Ligii şi va primi vizita echipei Manchester United sâmbătă în campionat.