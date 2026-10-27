Evenimentul s-a petrecut în duelul dintre divizionara a patra Fleetwood Town și Arsenal, contând pentru Cupa Ligii Angliei, disputat pe arena Highbury Stadium din Fleetwood.

Jocul a fost oprit în primele două minute ale confruntării, la scorul de 0-0, potrivit Associated Press. Arbitrul a observat drona care plana deasupra terenului exact în momentul în care cei de la Arsenal se pregăteau să execute o lovitură liberă.