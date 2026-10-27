Evenimentul s-a petrecut în duelul dintre divizionara a patra Fleetwood Town și Arsenal, contând pentru Cupa Ligii Angliei, disputat pe arena Highbury Stadium din Fleetwood.
Jocul a fost oprit în primele două minute ale confruntării, la scorul de 0-0, potrivit Associated Press. Arbitrul a observat drona care plana deasupra terenului exact în momentul în care cei de la Arsenal se pregăteau să execute o lovitură liberă.
Meciul, întrerupt timp de opt minute
Decizia centralului de a suspenda temporar partida a stârnit nemulțumirea spectatorilor prezenți în tribunele stadionului gazdelor, care au început să huiduie.
Pe durata întreruperii, oficialul de joc a purtat discuții cu responsabilul de securitate al arenei, dar și cu cei doi antrenori, Matt Lawlor, tehnicianul celor de la Fleetwood, și Mikel Arteta, managerul lui Arsenal. Meciul este în desfășurare, iar scorul este 1-1.