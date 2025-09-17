SPECIAL Bulgaria ar putea avea un pilot în Formula 1. Șansa vieții pentru Nikola Tsolov

Bulgaria ar putea avea un pilot &icirc;n Formula 1. Șansa vieții pentru Nikola Tsolov F 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bulgaria nu a avut niciodată un pilot în Formula 1, dar vecinii noștri visează acum să dea lovitura.

TAGS:
Formula 2Nikola TsolovFormula 1Bulgaria
Din articol

Puștiul Nikola Tsolov (18 ani) tocmai a semnat un contract pentru următorul sezon din Formula 2, unde va pilota pentru Campos Racing. După ce a concurat trei ani consecutivi în Formula 3, bulgarul a obținut promovarea în anticamera F1.

Bulgaria ar putea avea un pilot în Formula 1

Nikola Tsolov este considerat un pilot de mare perspectivă. El face parte din academia gigantului Red Bull Racing și este impresariat de firma A14 Management. Această agenție a fost înființată de un dublu campion mondial din Formula 1, Fernando Alonso (44 de ani).

În prezent pilot la Aston Martin, Alonso își dorește să fie un mentor pentru piloții aflați la început de carieră. Pe lângă Nikola Tsolov, în portofoliul A14 Management se mai află Gabriel Bortoleto (20 de ani, pilot Kick Sauber-F1) sau Josep Maria "Pepe" Marti (20 de ani, pilot Campos Racing-F2).

Formula 2 a fost o pepinieră excelentă pentru Formula 1 în ultima perioadă. Pe lângă nume consacrate precum Charles Leclerc, Lando Norris sau George Russell, numai în ultimul an am văzut cum Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar și Andrea Kimi Antonelli au făcut pasul spre "Marele Circ".

  • Nikola tsolov 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cine e Nikola Tsolov

Născut la Sofia, Nikola Tsolov este poreclit "Leul bulgar" (n.r 'The Bulgarian Lion'). Tatăl său a fost mereu pasionat de karting și a visat că îl va putea ajuta pe Nikola să ajungă în Formula 1.

După ce i-a arătat tatălui său ce poate face într-un kart electric, Nikola Tsolov a fost înscris la o școală de piloți de lângă Sofia. La vârsta de 10 ani a reușit să devină campion național de karting, la categoria mini.

Nikola Tsolov a început apoi să participe în concursuri internaționale. Așa i-a convins de cei din Academia Alpine Racing să-i ofere un loc în Formula 4, în 2022. Puștiul din Bulgaria a fost de neoprit în F4, reușind să obțină aurul în campionatul Formula 4 - Spania.

A urmat pasul spre Formula 3. Aici, Nikola Tsolov a concurat pentru echipa ART Grand Prix în 2023 și 2024. În primul sezon a încheiat pe locul 22, iar în stagiunea următoare s-a clasat pe poziția 11 la general.

În 2025, bulgarul a semnat cu Red Bull Junior Team, academia echipei Red Bull Racing din F1, iar rezultatele nu au încetat să apară. El a ajuns astfel să piloteze pentru Campos Racing în Formula 3. Tsolov s-a clasat pe locul 2 în clasamentul piloților, la finalul sezonului recent încheiat. Anul următor va continua alături de Campos Racing în F2.

Nikola Tsolov deține recordul în Formula 3 pentru cele mai multe curse câștigate la acest nivel: 5. El s-a impus în ultimii doi ani pe circuite legendare precum Monza, Hungaroring sau Monte Carlo. Rămâne de văzut ce impact va avea în Formula 2, în sezonul 2026.

"Având în vedere rezultatele din F4 și F3, sunt foarte încrezător în vederea sezonului următor din F2. E un pas prin care ajung mai aproape de visul meu, participarea în Formula 1. O să trag cât pot de tare pentru a obține cele mai bune rezultate", a declarat pilotul din Sofia, după ce și-a asigurat locul în echipa Campos Racing pentru sezonul 2026 din Formula 2.

Noul sezon din Formula 2 va debuta în martie 2026 și va cuprinde 14 curse. Precum Bulgaria, nici România nu a avut vreodată un pilot în Formula 1. În prezent îl avem pe radar numai pe puștiul Luca Viișoreanu (16 ani), activ în Formula 4 - Europa Centrală.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei &icirc;n UK
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu a scris istorie cu Inter Milano! Două borne stabilite după 2-0 cu Ajax
Cristi Chivu a scris istorie cu Inter Milano! Două borne stabilite după 2-0 cu Ajax
Nota primită de Cristi Chivu după meciul de la Amsterdam: &rdquo;Doar asta contează pentru moment&rdquo;
Nota primită de Cristi Chivu după meciul de la Amsterdam: ”Doar asta contează pentru moment”
Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League
Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League
Seară de foc &icirc;n UCL! Cinci goluri &icirc;n Liverpool - Atletico Madrid, PSG s-a distrat cu Atalanta și gol anulat &icirc;n Bayern - Chelsea
Seară de foc în UCL! Cinci goluri în Liverpool - Atletico Madrid, PSG s-a distrat cu Atalanta și gol anulat în Bayern - Chelsea
Echipa lui Ianis Hagi și Umit Akdag, meci de foc cu Fenerbahce! Rezultatul final + notele
Echipa lui Ianis Hagi și Umit Akdag, meci de foc cu Fenerbahce! Rezultatul final + notele
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Petrolul și-a ales noul antrenor!

Petrolul și-a ales noul antrenor!

Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: &bdquo;Un iresponsabil! Știți ce face &icirc;n cantonament?&ldquo;

Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: „Un iresponsabil! Știți ce face în cantonament?“

Patrick Mouratoglou, fără ocolișuri despre granzii tenisului: Halep, cea mai disciplinată! De ce nu o uită niciodată pe Serena

Patrick Mouratoglou, fără ocolișuri despre granzii tenisului: "Halep, cea mai disciplinată!" De ce nu o uită niciodată pe Serena

Andrei Vlad a dat-o &icirc;n judecată pe FCSB! C&acirc;ți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali

Andrei Vlad a dat-o în judecată pe FCSB! Câți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali

Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: Răm&acirc;n fără suflu

Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"

CITESTE SI
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei &icirc;n UK

stirileprotv Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru &bdquo;spălarea pe creier&rdquo; a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

stirileprotv Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

stirileprotv Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!