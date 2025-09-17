Formula 2 a fost o pepinieră excelentă pentru Formula 1 în ultima perioadă. Pe lângă nume consacrate precum Charles Leclerc, Lando Norris sau George Russell, numai în ultimul an am văzut cum Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar și Andrea Kimi Antonelli au făcut pasul spre "Marele Circ".

În prezent pilot la Aston Martin, Alonso își dorește să fie un mentor pentru piloții aflați la început de carieră. Pe lângă Nikola Tsolov , în portofoliul A14 Management se mai află Gabriel Bortoleto (20 de ani, pilot Kick Sauber-F1) sau Josep Maria "Pepe" Marti (20 de ani, pilot Campos Racing-F2).

Nikola Tsolov este considerat un pilot de mare perspectivă. El face parte din academia gigantului Red Bull Racing și este impresariat de firma A14 Management . Această agenție a fost înființată de un dublu campion mondial din Formula 1 , Fernando Alonso (44 de ani).

Puștiul Nikola Tsolov (18 ani) tocmai a semnat un contract pentru următorul sezon din Formula 2, unde va pilota pentru Campos Racing. După ce a concurat trei ani consecutivi în Formula 3 , bulgarul a obținut promovarea în anticamera F1.

Cine e Nikola Tsolov



Născut la Sofia, Nikola Tsolov este poreclit "Leul bulgar" (n.r 'The Bulgarian Lion'). Tatăl său a fost mereu pasionat de karting și a visat că îl va putea ajuta pe Nikola să ajungă în Formula 1.



După ce i-a arătat tatălui său ce poate face într-un kart electric, Nikola Tsolov a fost înscris la o școală de piloți de lângă Sofia. La vârsta de 10 ani a reușit să devină campion național de karting, la categoria mini.



Nikola Tsolov a început apoi să participe în concursuri internaționale. Așa i-a convins de cei din Academia Alpine Racing să-i ofere un loc în Formula 4, în 2022. Puștiul din Bulgaria a fost de neoprit în F4, reușind să obțină aurul în campionatul Formula 4 - Spania.



A urmat pasul spre Formula 3. Aici, Nikola Tsolov a concurat pentru echipa ART Grand Prix în 2023 și 2024. În primul sezon a încheiat pe locul 22, iar în stagiunea următoare s-a clasat pe poziția 11 la general.



În 2025, bulgarul a semnat cu Red Bull Junior Team, academia echipei Red Bull Racing din F1, iar rezultatele nu au încetat să apară. El a ajuns astfel să piloteze pentru Campos Racing în Formula 3. Tsolov s-a clasat pe locul 2 în clasamentul piloților, la finalul sezonului recent încheiat. Anul următor va continua alături de Campos Racing în F2.



Nikola Tsolov deține recordul în Formula 3 pentru cele mai multe curse câștigate la acest nivel: 5. El s-a impus în ultimii doi ani pe circuite legendare precum Monza, Hungaroring sau Monte Carlo. Rămâne de văzut ce impact va avea în Formula 2, în sezonul 2026.



"Având în vedere rezultatele din F4 și F3, sunt foarte încrezător în vederea sezonului următor din F2. E un pas prin care ajung mai aproape de visul meu, participarea în Formula 1. O să trag cât pot de tare pentru a obține cele mai bune rezultate", a declarat pilotul din Sofia, după ce și-a asigurat locul în echipa Campos Racing pentru sezonul 2026 din Formula 2.



Noul sezon din Formula 2 va debuta în martie 2026 și va cuprinde 14 curse. Precum Bulgaria, nici România nu a avut vreodată un pilot în Formula 1. În prezent îl avem pe radar numai pe puștiul Luca Viișoreanu (16 ani), activ în Formula 4 - Europa Centrală.

