Primul anunt OFICIAL in privinta revenirii spectatorilor pe stadioane! Cand am putea avea fani la meciuri in Romania

Liga 1 se pregateste sa revina! Vineri se joaca primul meci de dupa coronavirus, Craiova - Botosani.

Meciul se disputa fara fani in tribune.

Justin Stefan, secretarul general al Ligii, si Razvan Burleanu, presedintele FRF, au fost azi la Ministerul Sanatatii pentru noi discutii. Cel mai probabil, accesul fanilor pe stadioane va fi posibil din luna iulie, in cazul in care nu vor exista probleme cauzate de coronavirus in primele doua saptamani de aplicare a protocolului Covid in Liga 1.

"S-a discutat despre spectaotori, in urmatoarele doua saptamani am putea face o evaluare. In iulie se poate vorbi si de suporteri pe stadioane. Federatia a venit cu o propunere interesanta, accesul a 10% din capacitatea stadionului. Se va o evaluare dupa doua saptamani, in functie de cum va fi aplicat protocolul actual. Vorbim totusi de 5000 de oameni, pe National Arena. Trebuie sa vedem daca si cluburile gazda au capacitatea de a asigura respectarea protocolului medical", a spus Stefan.