La finalul etapei a noua din Superligă, FCSB a rămas pe locul 11, cu doar șapte puncte după nouă etape și o singură victorie! Campioana caută să iasă din această criză cu o victorie în următoarea rundă, dar va avea parte de un test dificil.



Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, este convins că FCSB va reuși să-și revină după startul modest de sezon din campionat. Chiar dacă oficialii campioanei se arată rezervați cu privire la play-off, omul cu banii de la Botoșani este de altă părere.



Valeriu Iftime: ”Sunt convins că FCSB o să ajungă în play-off



Iftime ar vrea ca echipa sa să joace din nou în play-off, după ce s-a bătut la retrogradare în ultimii doi ani, și este convins că FCSB va reuși să prindă un loc în ”TOP 6” la finalul sezonului regulat.



„Cine n-ar vrea să joace două meciuri cu FCSB-ul? Mi-ar plăcea extraordinar să ajung în play-off, sunt convins că FCSB o să ajungă în play-off”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



FC Botoșani este pe locul patru după nouă runde, cu 16 puncte, la egalitate cu FC Argeș. Moldovenii vin după o victorie cu Oțelul Galați, unde au câștigat la limită, scor 0-1, și se gândesc din ce în ce mai serios la play-off.



Programul etapei a 10-a din Superligă:

