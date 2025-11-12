Farul Constanța este echipa care ocupă, în acest moment, locul șase în Superliga României, ultimul care asigură prezența în play-off. Pentru un loc în ”TOP 6” se luptă și FCSB, dar și CFR Cluj, echipe cu pretenții la campionat în sezoanele precedente.



Acționar la Farul Constanța, Marica e convins că FCSB are puterea să prindă play-off-ul la finalul celor 30 de etape.



Ciprian Marica: ”FCSB are puterea să prindă play-off-ul”



Acum, diferența dintre FCSB (locul nouă) și zona play-off-ului este de cinci puncte. În ultima etapă, campioana en-titre a remizat pe terenul penultimei clasate Hermannstadt, scor 3-3.



”Cred că FCSB are puterea să prindă play-off-ul. Acum n-aș vrea să se întâmplă lucrul ăsta cu orice scop. Auzim tot felul de speculații cum că audiențele ar cădea dacă FCSB nu ar fi în play-off și atunci hai să băgăm FCSB cu orice preț.



Cred că are forța necesară să o facă pe teren și să o facă de o manieră fair-play”, a spus Ciprian Marica, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



FCSB se pregătește pentru meciul cu Petrolul



În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.



De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.

