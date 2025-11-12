Dennis Politic a fost transferat de FCSB de la marea rivală Dinamo în vară, după ce Gigi Becali l-a oferit la schimb pe Alexandru Musi și a plătit și un milion de euro.

Gigi Becali: ”Pe Politic îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu și asta este!”

De atunci, Dennis Politic a evoluat în 20 de meciuri și a reușit să marcheze doar trei goluri pentru FCSB, având și probleme cu accidentările, așa cum era și la Dinamo. Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de randamentul lui Dennis Politic și spune că a plătit două milioane de euro degeaba, pe un jucător care ”merge pe teren”.

Totuși, patronul roș-albaștrilor susține că nu regretă mutarea făcută în vară și a dezvăluit că este gată să îl cedeze pe Politic, la fel ca pe Ștefănescu, pentru doar 300.000 de euro. Becali spune însă că este exclus ca jucătorul de 25 de ani să se întoarcă la formația din Ștefan cel Mare.

”Ăla merge pe teren (n.r. – Politic), nici măcar nu aleargă. Am dat 2.000.000 de euro pe el, îți dai seama? Mie nu-mi pare rău, trebuie să mai iei și țepe până o nimerești. L-am luat pe Bîrligea, care e superclasă. Politic la Dinamo era numărul unu. Așa cred și eu (n.r. că Politic a fost țeapă la banii pe care i-a plătit pentru el).

Dacă nu, îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu și asta este. (n.r. – Îi dați la Dinamo) Nu la Dinamo. La Dinamo nu-l mai dau. Cum să le dau? Nu-i întăresc. Au prins cheag, nu vezi? Lasă-i în pace! Trebuie să-i paradesc iar, să revină acolo unde le este locul”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

Dennis Politic: ”M-am uitat la meciurile lui Dinamo, dar nu mă încearcă nimic!”

Fost căpitan al lui Dinamo, Dennis Politic a fost întrebat recent dacă își mai urmărește foștii colegi. Dacă la un moment dat săruta emblema clubului, acum, Politic spune că nu îl încearcă niciun sentiment când își vede fosta echipă.

”Vă dați seama că aud și eu chestiile astea (n.r. - că Dinamo a ieșit mai câștigată din schimbul Musi - Politic). Încerc să nu le pun la suflet. Îmi văd doar de treaba mea, să dau totul la fiecare antrenament și să rămân sănătos.



Atâta timp cât sunt pe teren, încerc să demonstrez. Am luat decizia bună, nu regret absolut deloc. Nu îmi place să trăiesc cu regrete, în general, în viață. Fac tot ce ține de mine, iar ce nu pot controla nu e treaba mea.



Atât am de spus. Urmăresc meciurile din Superligă, inclusiv pe cele ale lui Dinamo. (n.r. - Te încearcă ceva anume?) M-am uitat, dar nu mă încearcă nimic. Eu sunt aici, îmi doresc binele FCSB-ului și al meu”, a spus Dennis Politic.

