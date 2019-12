Primul strain in nationala Romaniei? "Daca as fi convocat, as da totul ca sa castig!" Ce a dezvaluit jucatorul

Un strain din Liga 1 spune ca ar accepta sa imbrace tricoul Romaniei.

Mijlocasul defensiv al celor de la Dinamo, Filip Mrzljak, a declarat in presa din Croatia ca ar imbraca cu placere tricoul echipei nationale a Romaniei:

"Am fost intrebat daca mi-ar placea sa-mi iau cetatenia romana. La ora asta, exista doi atacanti straini despre care se spune ca ar putea fi convocati la echipa nationala a Romaniei. Dar romanii sunt nationalisti. Pana la urma, renunta la straini. Merg pe mana localnicilor, naturalizeaza jucatori doar daca acestia aduc plus valoare.

Cred ca as accepta. In Romania mi-au oferit o sansa, in Croatia nu am reusit sa ma impun. Daca as fi convocat si as evolua contra Croatiei, as da totul ca sa castig. Vorbesc limba romana, nu ma gandesc sa ma intorc in Croatia", a spus Mrzljak pentru sportske.jutarnji.hr.

Croatul de 26 de ani evolueaza la Dinamo din vara acestui an, cand a venit din postura de jucator liber de la Astra Giurgiu.

Mijlocasul evoluat in cariera la NK Sesvete, Dinamo Zagreb, NK Lokomotiva, Pandurii Targu Jiu, Astra Giurgiu si Dinamo.

Filip Mrzljak este evaluat conform transfermarkt la 1.2 milioane de euro.

Mirel Radoi declara recent ca are in vizor doi jucatori pe care ar dori sa ii naturalizeze. Selectionerul se referea la Bilel Omrani, atacantul celor de la CFR Cluj si Dumitru Cardoso, atacantul lui Gaz Metan Medias.