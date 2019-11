LIVE  Dinamo - Poli Iasi 0-0 | "Cainii" cauta victoria ce ii poate mentine in lupta pentru play-off

Toate fazele meciului sunt live pe www.sport.ro.

Min. 3: Prima OCAZIE pentru Dinamo! Nistor centraza din lovitura libera, iar Petrovic trimite putin cu capul peste poarta.

Min. 1: A inceput partida!

Dinamo intalneste in aceasta seara o adversara directa in lupta pentru play-off, "cainii" avand mare nevoie de victorie pentru a mai spera la o clasare buna. Poli Iasi vine in Stefan cel Mare pentru meciul din runda 18 a Ligii 1.

Echipa antenata de Dusan Uhrin se afla intr-o situatie dificila: este pe locul 9 in Liga 1, cu 22 de puncte, fara victorie in ultimele 3 meciuri, la 5 lungimi de locul 6, ocupat de FCSB, ultimul care duce in play-off.

De partea cealalta, Poli Iasi nu se poate lauda cu un parcurs mai bun: este la egalitate de puncte cu Dinamo si, de asemenea, nu a reusit sa invinga in ultimele 3 partide.

Echipele de start