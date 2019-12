Dinamo o bate si pe GOG, ramane neinvinsa si castiga grupa din Liga Campionilor! Pe cine intalnesc "dulaii" in barajul pentru optimi

Dinamo a invins, in ultima partida a grupei, pe danezii de la GOG, scor 32-31.

"Dulaii" au reusit un parcurs fantastic in Liga Campionilor, cu 7 victorii si 3 egalauri, castigand grupa la pas in fata echipei Wisla Plock.

Fiind deja calificati, dinamovistii nu au riscat foarte tare in ultimul meci, dar au bifat un nou succes impotriva lui GOG, dupa ce in tur scorul fusese 35-28.

Asadar, Dinamo trece mai departe, unde va intalni din nou Sporting, in aceeasi faza a competitiei ca anul trecut - play-off-ul pentru optimi. Portughezii au ocupat locul 2 in grupa lor, in urma succesului din ultima etapa impotriva lui Savehof, scor 27-20.

Sezonul trecut, Sporting a reusit calificarea in optimi dupa ce au castigat ambele partide la limita, 32-31, in tur, si 27-26, in retur.

Duelul va avea loc in luna februarie, in sistem tur-retur, cand "dulaii" spera ca-si vor lua revansa.