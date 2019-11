Dinamo intrerupe seria neagra! Dusan Uhrin recunoaste: "Am inceput sa jucam din minutul 60"

Dinamo a intrerupt seria fara victorii si a invins pe Poli Iasi, scor 1-0.

Aflati intr-o situatie delicata, Dinamo a luat o gura de aer in lupta pentru evitarea play-out-ului. In urma victoriei cu Iasi, dinamovistii s-au apropiat la doar 2 puncte de FCSB, ultimul care duce mai in play-off.

Dusan Uhrin a reactionat dupa meci si a recunoscut ca echipa sa a inceput sa joace cu adevarat abia din minutul 60.

"A fost foarte dificil. Am inceput sa jucam dupa minutul 60. In prima repriza nu a functionat tranzitia din aparare in atac. N-am reusit sa ne cream ocazii, n-am avut spatii. Totusi, am fost convins ca vom castiga această partida.

La pauza am vorbit calm despre aceasta problema a transmisiei balonului, n-au fost cuvinte grele. Pregatesc meciul de etapa viitoare incepand de maine. Deocamdata, trebuie sa ma relaxez", a declarat antrenorul lui Dinamo, pentru LookPlus.

Intrebat despre situatia din clasament, Uhrin a replicat:

"Nu imi pasa cine a mai castigat astazi si cine va mai castiga. Vom vedea pentru ca mai sunt 9 meciuri. Sincer, nu imi pasa"