UTA isi betoneaza apararea! Aradenii au oficializat cel de-al 7-lea transfer: "UTA ofera un proiect sportiv serios, antrenant si provocator"

UTA Arad continua campania de achizitii dupa ce a promovat in Liga 1.

Dupa ce au transferat pe banda rulanta, aradenii au mai parafat intelegerea cu inca un fundas central. Dupa transferul lui Alexandru Albu de la Concordia Chiajna, UTA s-a inteles si cu Alexandru Benga, ramas liber de contract dupa despartirea de Chindia Targoviste.

Pana acum, cei de la Arad i-au adus pe fundasul Erico da Silva, portarul Horatiu Moldovan, mijlocasul Nelut Rosul, dar si atacantii Ioan Hora si Vlad Morar.

"Sunt fericit ca am ajuns la UTA, un nume mare, sunt sigur ca e un pas in fata in cariera mea. Avem o echipă buna, cu siguranta ne vom bate pentru play-off”, a declarat Alexandru Albu.

”UTA ofera un proiect sportiv serios, antrenant si provocator, la care orice jucator viseaza sa ia parte. Sper sa avem rezultate bune, sa indeplinim obiectivele clubului, sa formam o echipă puternica si sa multumim suporterii, e o placere sa joci cu ei alaturi”, a explicat Alexandru Benga dupa oficializarea intelegerii.

UTA Arad debuteaza sambata in Liga 1, in deplasarea de la Ovidiu, contra celor de la Viitorul.