Primul jucator al Astrei care vorbeste dupa arestarea patronului Ioan Niculae! "A indeplinit tot ce ne-a promis!"

Ioan Niculae a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru urmatorii 5 ani.

Incertitudinea este cuvantul de ordine la echipa din Giurgiu, lucru de inteles in urma condamnarii patronului. Totusi, Dario Canadjija nu este ingrijorat si declara ca toate promisiunile au fost onorate pana acum.

"Noi, jucatorii, stim ca seful a fost judecat si am primit vestea condamnarii la cinci ani de inchisoare. Am citit. Presedintele (n.r. - Dani Coman) a vorbit cu noi si ne-a spus ca nu sunt probleme. Clubul continua sa joace si fara proprietar.

Oricum, patronul nu se baga la echipa si nici nu discuta cu jucatorii. Am luat contact cu el doar la inceputul sezonului. Vom vedea ce se va intampla, dar presedintele a indeplinit tot ce ne-a promis pana acum. Cred ca se va intampla la fel si de acum", a declarat Dario Canadjija pentru Index.hr.

Jucatorul croat a vorbit si despre restantele salariile, dar nu crede ca e o problema majora a clubului, atat timp cat sunt platite ulterior. "E o intarziere mica la plata salariilor, dar asta se intampla de cativa ani. Uneori, nu ne dau salariile doua luni, iar apoi platesc totul. Baietii care joaca aici dinaintea mea au inteles cum merg lucrurile. Aici se dau bonusuri pentru ultima victorie, de exemplu. E adevarat ca acum nu suntem platiti de doua luni, dar stiu ca in Turcia se intampla la fel, la cluburile mari, care au restante spre jucatori si de cinci luni. Asa merg lucrurile in aceste tari", a incheiat Dario Canadjija pentru presa din tara natala. Astra primeste vizita lui Dinamo, duminica, in etapa cu numarul 24 a Ligii 1.