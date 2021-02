Alerta la Astra dupa condamnarea lui Ioan Niculae: "E un moment extrem de dificil! O sa avem o discutie cu toata lumea!"

Aceasta veste a provocat o ingrijorare foarte mare in randul oficialilor si jucatorilor de la Astra Giurgiu, care nu stiu ce se va intampla cu echipa in perioada urmatoare.

Antrenorul echipei, Eugen Neagoe, s-a aratat foarte afectat de vestea primita. El a spus ca spera ca echipa sa nu aiba de suferit din punct de vedere financiar si a dezvaluit ca vineri va avea loc o sedinta la club.

"E un moment dificil pentru Astra Giurgiu. Insa cel mai dificil este pentru domnul Niculae si familia dansului. Eu ii doresc multa putere, chiar daca dumneaului este o persoana extrem de puternica. Sper sa treaca peste aceasta perioada grea pentru el si familia dansului. Mi-e greu sa vorbesc despre asta.

Sper ca echipa sa nu fie afectata din punct de vedere financiar. Nu prea am ce sa mai comentez in aceasta situatie. O veste extrem de dura, mai ales ca vine inaintea meciului cu Dinamo. Insa imi pare rau in primul rand pentru domnul Ioan Niculae pentru ca trece poate prin cel mai dificil moment din viata sa. Pentru nimeni nu e usor.

O sa avem o discutie maine cu toata lumea. Ei au dat dovada de mare caracter pana acum si sunt niste baieti admirabili, au trecut peste toate problemele care s-au ivit la echipa si sper la fel sa se intample in continuare", a spus Eugen Neagoe potrivit Fanatik.