Primele declarații ale lui Toni Petrea de la revenirea la FCSB. Discuția cu Becali și mesajul pentru fani

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani l-a înlocuit pe banca tehnică pe Edi Iordănescu, după ce acesta a ales să părăsească echipa, deranjat de ultimele declarații publice făcute de patronul echipei, Gigi Becali.

Petrea se așteaptă ca de această dată relația sa cu Becali să funcționeze mai bine decât în primul său mandat pe banca FCSB-ului și îi invită pe suporteri să fie alături de echipă.

„Nu mă gândeam că o să revin așa de repede pe banca echipei, după plecarea mea din vară. Am acceptat aceată ofertă venită din partea patronului, deoarece este o adevărată provocare pentru mine și chiar îmi plac provocările.

Mă aștept ca evoluția echipei mele să fie din ce în ce mai bună și rezultatele bune să vină ca urmare a evoluțiilor noastre, iar ușor-ușor să ne apropiem de locul unu.

Nu va pleca dacă nu va lua titlul

Nu am venit aici să mă gândesc la plecare. Abia am venit, am luat pulsul echipei, am luat contact cu echipa. Gândurile mele se îndreaptă doar către ceea ce trebuie să fac acum.

Lupta la titlu în Liga 1

Ținând cont că CFR Cluj este acum pe primul loc, la o diferență mare de puncte, ne va fi destul de dificil. Însă nu trebuie să ne gândim numai la CFR, pentru că sunt mai multe echipe care pot emite pretenții.

Am avut o discuție cu patronul înainte de a semna noul contract. Am avut niște discuții private, pe care nu le pot face publice, însă am convingerea că lucrurile vor decurge așa cum trebuie și echipa să nu aibă de suferit, asta e cel mai important.

Despre relația cu suporterii

Port un respect deosebit suporterilor. Am purtat și voi purta tot timpul. Nu vreau să comentez nimic vizavi de aceste lucruri (suporterii au spus că îl vor contesta la fiecare meci), îmi doresc doar ca ei, suporterii noștri, să suțină echipa, jucătorii, pentru că ei au nevoie de susținere”, a spus Toni Petrea la conferința de presă dinaintea meciului cu FC Botoșani.

FCSB primește duminică, de la ora 20:30, vizita formației FC Botoșani, în prima etapă a Ligii 1. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.