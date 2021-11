FCSB se mai și refuză. Stoperul de 1,95 m din Liga 1 a răspuns categoric 

Alin Șeroni, unul dintre jucătorii de bază ai formației lui Marius Croitoru, a fost dorit de Gigi Becali înaintea startului de sezon. Stoper înalt, de 1,95 m, fostul fotbalist de la Poli Timișoara se încadra perfect în profilul căutat de omul de afaceri care conduce vicecampioana.

Gigi Becali a tot spus că vrea fundași cu o statură impresionantă, care să lovească mingea cu capul, imbatabili în duelurile aeriene. Cum de la FC Botoșani a transferat mai mulți fotbaliști în ultimii trei ani, latifundiarul din Pipera a crezut că-i va fi ușor să-l convingă pe Alin Șeroni.

Alin Șeroni a refuzat FCSB

Până la urmă însă a primit un refuz. Ieri, într-o conferință de presă, stoperul timișorean a fost întrebat despre oferta celor de la FCSB. "Am avut ofertă, dar am rămas în continuare aici. Mai am un an de contract și vreau să-l duc la bun sfârșit", a declarat Alin Șeroni.

Când Becali n-a reușit să-l transfere pe jucătorul echipei prietenului Valeriu Iftime, el s-a orientat către Alex Crețu. Mijlocaș central de meserie, Crețu nu s-a simțit confortabil în rolul de fundaș central, chiar dacă a jucat lângă experimentatul Paulo Vinicius.

La prima eroare, Crețu a fost forțat să plece iar în prezent evoluează la Universitatea Craiova. FCSB mizează în prezent pe un cuplu în mijlocul liniei de apărare format din Vinicius și Iulian Cristea.