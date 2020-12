Oferta de ULTIMA ORA pentru portarul lui FCSB! Gigi Becali NU a stat pe ganduri: ce decizie a luat patronul ros-albastrilor

Gigi Becali a primit o oferta din Turcia pentru unul dintre jucatorii FCSB-ului.

Andrei Vlad este titularul din poarta FCSB-ului, insa Gigi Becali a primit o oferta surprinzatoare din Turcia pentru Catalin Straton.

Straton a fost adus de FCSB in toamna acestui an, dupa ce s-a desparit in conditii amiabile de Dinamo.

Florin Vulturar, impresarul lui Straton, a dezvaluit ca pe numele portarului a venit o oferta concreta din partea turcilor de la Kasimpasa, insa raspunsul lui Gigi Becali a fost clar: nu il lasa pe acesta sa plece:

"Este adevarat ca turcii de la Kasimpasa l-au vrut pe Catalin Straton, dar domnul Gigi Becali a spus clar ca nu il da pe Straton, deoarece FCSB se bazeaza pe el.

Turcii erau dispusi sa ofere si o suma de transfer, dar daca domnul Gigi Becali a respins din start aceasta intentie de transfer, atunci nu a mai avut rost sa mergem mai departe cu discutiile ca nu mai era cazul”, a spus Florin Vulturar, pentru ProSport.

3 meciuri a evoluat Straton pentru FCSB de la transferul sau. Cota sa de piata este de 400.000 de euro, potrivit Transfermarkt.