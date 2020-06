Prima reactie a lui Ruben Albes dupa infrangerea usturatoare de la debut! Ce a spus spaniolul 

Viitorul s-a impus cu 4-1 in meciul cu Hermannstadt.

Ruben Albes a debutat cu ghinion pe banca lui Hermannstadt in playout-ul Ligii 1. Viitorul a castigat la scor, iar singurul gol al sibienilor a fost inscris de Balan, dupa o eroare a lui Mladen.

Antrenorul lui Hermannsdtat a vorbit la finalul meciului si s-a declarat increzator in sansele echipei sale.

"Am jucat impotriva unei echipe bune. Voi incerca sa creez o identitate echipei. Ne-am creat cateva ocazii in prima repriza. Singurul lucru pe care putem sa il facem este sa muncim mai mult.

Am mare incredere in jucatorii mei, vom incerca sa facem o familie si sa castigam urmatorul meci. Vrem sa schimbam fata echipei. Sigur ca oamenii vor avea comentarii negative, insa este doar un meci, mai sunt destule in playout si ne vom imbunatati jocul.

Cred ca am ceva de oferit, incerc sa creez un proiect bun aici, bineinteles ca cel mai important este sa salvam echipa de la retrogradare", a declarat Ruben Albes la finalul meciului.