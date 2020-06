Mutarea zilei din Liga 1 a ajuns pe prima pagina in Spania! Ce scrie AS despre numirea lui Ruben Albes la Hermannstadt: "Va deveni cel mai tanar antrenor din prima liga"

Ruben Albes (35 de ani) va fi noul antrenor de la Hermannstadt, dupa ce Vasile Miriuta a fost demis.

Ruben Albes este reprezentat de Anamaria Prodan si va fi noul antrenor de la Hermannstadt. Tehnicianul spaniol va fi insotit de antrenorul secund Ivan Cabezudo si preparatorul fizic Toni Madrigal.

Numirea lui Albes pe banca sibienilor a fost comentata si de presa din Spania:

"Dupa ce a trecut pe la Valladolid, Celta sau Murcia, antrenorul galician va deveni cel mai tanar tehnician din prima liga a Romaniei. Hermannstadt si-a gasit un nou antrenor. Dupa remiza de sambata de pe terenul lui Sepsi, clubul din Romania a decis sa rupa contractul cu Vasile Miriuta, al carui loc va fi luat de spaniolul Ruben Albes. Dupa o scurta perioada la Murcia, acolo unde a antrenat timp de doar sapte meciuri in 2019, galicianul va fi la conducerea proiectului Anamariei Prodan, impresar si fost model Playboy, care a preluat clubul cu doar cateva zile in urma, cu obiectivul ferm de a duce echipa in Europa", a scris AS.

