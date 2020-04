"Sa ramana pe viata la Poli" Lui Mircea Rednic i se va propune prelungirea contractului la Iasi! Anuntul facut de presedintele clubului

Mircea Rednic e vazut ca un salvator pentru ieseni.

Antrenorul in varsta de 58 de ani a venit la Iasi cand clubul se afla intr-o situatie dificila si chiar a ajutat clubul cu bani. Presedintele clubului, Ciprian Paraschiv, isi propune sa il pastreze pe Rednic cat mai mult pe banca tehnica, avand in vedere ca intelegerea expira in vara.

"Mircea a cucerit pe toată lumea de când a venit la Iasi. A lucrat excelent, astfel ca echipa a pornit foarte bine in play-out si a ajuns in semifinalele Cupei, a format o familie in timp scurt, a ajutat clubul atunci cand erau probleme mari cu banii.

Dupa ce se termina pandemia, vom demara discutiile pentru prelungirea contractului sau, care expiră in vara. Aș vrea ca Mircea Rednic sa-si ia o casa aici, sa ramana pe viata la Poli. Cu el alaturi, sunt convins ca vom putea sa facem din Poli o forta in Romania", a spus Paraschiv, pentru pagina oficiala a clubului.