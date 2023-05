Patronul FCSB-ului a făcut deja lista cu jucătorii care vor pleca de la club și este gata să investească sume importante pentru a defila în sezonul următor.

Ionel Dănciulescu (46 de ani) a analizat lupta la titlu, câștigată de Farul, și a identificat marea problemă a celor de la FCSB, într-un interviu acorat în exclusivitate pentru Sport.ro.

”Așa nu se câștigă titluri”, spune fostul golgheter al lui Dinamo, făcând referire la implicarea patronului Gigi Becali în timpul meciurilor.

Ionel Dănciulescu știe care este marea problemă a FCSB-ului

„A meritat să câștige. A fost echipa care a avut constanță, eficiență de-a lungul întregului sezon. Este o echipă care are o identitate de joc, trasee, se vede că sunt antrenate. Și, în primul rând, îl au pe Gică Hagi, cel mai bun manager din România la momentul actual.

Asta a făcut diferența. Uite ce se întâmplă la FCSB. Îl respect pe Gigi Becali pentru că a investit, a plătit sume mari în România, a ținut fotbalul în picioare. Dar așa nu se câștigă titluri.

O persoană face echipa și schimbările, alte două fac pregătirea tehnico-tactică la antrenamente...”, a spus Ionel Dănciulescu, într-un interviu acordat pentru www.sport.ro.

Fost jucător la Electroputere, Steaua, Dinamo, Shandong (China) și Hercules Alicante (Spania), „Danciu-gol”, cum i se spunea când era fotbalist, a câștigat trei titluri în tricoul „câinilor” și două în cel al „militarilor”. Mai are în palmares 5 trofee Cupa României (trei cu Dinamo și două cu Steaua) și două Supercupe (una cu Steaua, una cu Dinamo).

Dănciulescu a fost un marcator înnăscut (juca al doilea vârf). El se află pe locul 2 în clasamentul golgheterilor all time din prima divizie, cu 214 goluri, după Dudu Georgescu (252), dar devansându-l pe Rodion Cămătaru (198).

Șase jucători de la FCSB, dați afară azi! Anunțul lui Gigi Becali

La doar două zile după eșecul cu Farul, scor 2-3, în urma căruia titlul a mers la Constanța, Gigi Becali a anunțat că FCSB s-a despărțit de cinci jucători.

Este vorba despre Joonas Tamm, Deian Sorescu, Iulian Cristea, Billel Omrani, Boban Nikolov și Valentin Crețu. Cei șase își încheie contractele la finalul acestui sezon și nu vor prelungi.

Deian Sorescu se va întoarce la Rakow. Gigi Becali spune că l-ar fi păstrat pe fundașul dreapta doar dacă polonezii ar fi acceptat să prelungească împrumutul.

"Tamm, la revedere, am încheiat cu el. Am încheiat cu Tamm, cu Cristea, Omrani, Boban Nikolov, Crețu. Cu Oaidă nu, vreau ceva bani pe el, 100.000 sau 200.000. Am încheiat contractul cu ei”, a spus Becali.