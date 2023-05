Adrian Mititelu a vorbit direct despre o posibilă fuziune a celor două Craiove: "Foarte ușor de realizat"

Patronul de la FCU Craiova a dezvăluit că fanii și-ar dori acest lucru, însă totul este la nivel de zvon deocamdată, ținând cont că nu a existat vreo discuție concretă în acest sens.

"Sunt mulți care doresc asta, foarte mulți, dar nimeni nu spune public. Mă lasă pe mine să spun. Eu nu pot să spun prea multe, există propuneri, discuții, dar lucruri generale. Ar fi bine să fie așa, însă nu s-a trecut la o acțiune completă. Eu nu mai am nicio problemă cu primarul Craiovei, chiar am discutat de câteva ori, evit subiectul fotbal, am alte chestiuni care au legătură cu activitatea dumneai, am niște proiecte imobiliare și mă lovesc de activitatea primăriei, am nevoie de diverse acte. Am închis orice discuție vis-a-vis de fotbal", a spus Adrian Mititelu, potrivit Sport Total FM.

Fără probleme juridice între cele două cluburi



Patronul de la FCU Craiova a dezvăluit că fuziunea s-ar putea produce destul de ușor din punct de vedere juridic, problema majoră fiind tensiunile dintre ultrașii echipelor.

"E foarte ușor de realizat, amândouă sunt SA-uri, juridic e foarte ușor de rezolvat. Știți foarte bine disensiunile care sunt acolo, ruptura care pare ireparabilă. Sunt multe, nu vreau să spun niște vorbe acum care să ducă la adâncirea crizei, să spune niște răutăți, mă abțin. A fost ce a fost, s-a ajuns la această nebunie în Craiova, să se urască oamenii între ei, să nu mai vorbească, știu cazuri de frați care nu-și mai vorbesc pe tema asta. Eu n-am vrut să dezbin orașul, am dat totul pentru fotbalul craiovean, chiar dacă am făcut greșeli, n-am vrut să se întâmple chestia asta. E un fapt împlinit acum, poate cu timpul se va rezolva", a explicat Mititelu.