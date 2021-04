Prima reactie a Astrei dupa ce clubul a fost amenintat cu excluderea din campionat! "Echipa nu a fost parte in acest proces"

Scandalul de dopaj in care trei jucatori ai Astrei au fost surprinsi in timp ce faceau un tratament intravenos a ajuns la un nou nivel.

Conform regulamentelor din fotbalul romanesc, o echipa prinsa cu mai multi jucatori dopati risca sa fie exclusa din campionat. Totusi, Bogdan Mara, directorul sportiv al giurgiuvenilor, e de parere ca echipa nu are nicio vina in acest scandal, ei nefiind constienti de tratamentele pe care jucatorii le faceau in timpul liber.

"Clubul nu a fost parte in acest proces, in aceasta judecata. Clubul nu are nicio vina in ceea ce au facut cei trei jucatori individual. Nu am fost citati absolut deloc in aceasta problema, deci nu avem nimic de spus. Din ce am inteles de la avocatii jucatorilor, se va face apel, se va judeca in continuare si vom vedea. Momentan noi trebuie sa ne vedem de fotbal si de meciurile pe care le avem. V-am spus, ne asteapta o dubla grea cu Dinamo si un playout pe care ne dorim sa il castigam, sa ne luptam pentru un loc de cupe europene.

Nu pot sa spun asta, nu stiu nimic. V-am mai spus, din septembrie noi nu mai stim nimic de ei, nu au nicio legatura cu clubul nostru, vom vedea ce va fi mai departe. Nu putem spune ca e un sezon ratat. A fost un sezon inceput foarte greu si foarte prost, intr-adevar. Apoi o perioada cu schimbari de antrenori. Stiti foarte bine ce s-a intamplat, perioada aceea de o luna si jumatate in care nu am avut antrenor, am asteptat sa punem pe cineva si nu s-a concretizat.

Dupa venirea lui Eugen Neagoe si a jucatorilor noi, lucrurile au inceput sa mearga destul de bine. Am recuperat un avantaj destul de mare pe care il aveam fata de celelalte echipe si pas cu pas am reusit sa adunam puncte si, de ce nu sa mergem mai departe si in Cupa Romaniei. Un loc in finala mereu este un lucru important. Ne dorim foarte mult sa ajungem acolo si sa o castigam", a spus Bogdan Mara, pentru ProSport.