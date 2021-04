Anunt bomba in cazul scandalului de dopaj de la Astra! Ionita si-a retras declaratiile: "Am recunoscut ce mi-au spus ei! Am fost supus unei presiuni enorme!"

Scandalul de dopaj de la Astra ia o turnura neasteptata dupa ultima decizie luata de Alex Ionita.

Alex Ionita, Fatai si Seto au fost implicati intr-un scandal major de dopaj, dupa ce au fost surprinsi la o clinica in timp ce au folosit o metoda de vitaminizare pe care WADA o interzice.

Jucatorul roman a fost singurul care a vorbit in acest caz, declarand ca a recunoscut oficial in fata oficialilor ANAD ce s-a intamplat, in incercarea de a obtine o pedeapsa minima.

Ulterior, fotbalistul s-a razgandit si a trimis o noua declaratie catre Comisia de Audiere, in care sustine ca prima declaratie a facut-o dupa ce a fost presionat, iar majoritatea declaratiilor au fost dictate de catre oficialii ANAD.

"Am fost supus unei presiuni enorme si am recunoscut ce mi-au spus ei sa recunosc. Am explicat totul in declaratia trimisa Comisiei de audiere a ANAD, care sper sa adopte o decizie corecta si sa opreasca toata aceasta nedreptate aici. Vreau sa se stie adevarul si sa nu ajungem sa fim pedepsiti pe nedrept, eu sau colegii mei. Sper ca macar cei din Comisie sa fie corecti", a spus Ionita pentru Gazeta Sporturilor.

Sursa citata a publicat si intreaga declaratie pe care Alex Ionita a trimis-o catre ANAD. Din declaratiile sale, presedintele ANAD, Cristi Balaj, s-ar fi implicat in ancheta, facandu-i sugestii jucatorului in ceea ce priveste declaratiile pe care sa le faca in fata comisiei.

"Subsemnatul IONITA ALEXANDRU, domiciliat in Bucuresti, in calitate de parte in dosarul aflat pe rolul Comisiei de Audiere a ANAD – 7/2020, in deplina cunostinta de cauza si nefiind supus vreunei presiuni, dau prezenta declaratie prin care arat si sustin urmatoarele:

Am fost contactat in ziua de 12.01.2021 de un apropiat in care am incredere iar acesta mi-a zis sa mergem sa vorbim cu dl. Balaj Cristian despre cazul in care eram implicat in calitate de suspect. Am fost a doua zi, pe 13.01.2021, impreuna cu el, la presedintele ANAD in birou, in prima parte a zilei. A venit si doamna Gabriela Andreiasu la sedinta si mi-au spus ca au probe destule impotriva noastra, ca sunt sustinuti de WADA si de FIFA si ca ma sfatuiesc sa dau o declaratie si sa recunosc ce am spus prima oara si chiar sa fiu explicit. Sa nu spun ca nu stiu ce s-a intamplat la clinica. Si sa spun si de ceilalti colegi, ca sa fie un avantaj pentru mine pentru ca altfel nu pot fi luat in considerare. Mi-au spus ca risc 4 ani cu probele pe care le au si ca daca FC Astra nu primeste o sanctiune nu o sa mai aiba nicio echipa romaneasca, nici nationala, dreptul de a participa la meciuri internationale. Dl. Balaj Cristian mi-a zis sa stiu ca avocatul pe care il am apara si clubul Astra si ca el nu se prezinta, ca ei tot trimit foi sa vin la comisii si ca el nu vine sa ridice actele, ca se face ca uita ca e sedinta. Dl. Balaj Cristian mi-a mai spus ca nimeni nu a castigat niciun proces impotriva lor si mi-au zis sa spun si despre colegii mei, mi-au dat de inteles ca asta este necesar ca sa beneficiez de clementa. Au zis ca daca dau o declaratie si mai spun odata si recunosc ca am facut, o sa primesc pedeapsa minima. Mi-au spus ca o sa primesc clementa. Apropiatul meu mi-a spus ca decizia imi apartine, ca sunt major, ei doar au incercat sa ma sfatuiasca.

Apoi am mers cu doamna Andreiasu la dansa in birou unde am facut o declaratie. Dansa cunoscand povestea, uneori imi dicta ce sa scriu. Imi aduc aminte sigur ca mi-a dictat sa scriu cel putin urmatoarele fraze:

”Discutiile purtate cu reprezentantii ANAD in Septembrie au fost deschise si oneste”

”Eu am vazut in cabinetul medical doua flacoane si o seringa”

”Nu s-a pus nicio presiune pe mine, am raspuns prompt la toate intrebarile adresate de doamna Gabriela Andreiasu si de colegul acesteia Hristache Trofin.”

”de fapt problema era legata de volumul din cele doua flacoane care depasea limita permisa de 100 ml” ”Abia dupa ce am inceput sa citesc si eu, sa ma documentez pe site ul ANAD si WADA, sa mai vorbesc cu prietenii, mi am dat seama ca as avea o sansa sa ma apar doar daca spun cum s-au petrecut lucrurile si ce terapie am urmat eu si ceilalti doi colegi”

”Totodata am inteles si consecintele actiunilor mele...”

”Am fost consiliat gresit de avocat care practic nu mi-a dat toate optiunile sa ma apar iar masurile pe care le-a intreprins din octombrie pana in prezent doar mi-au fost aduse la cunostinta si nu am fost intrebat ce cale de aparare aleg”

”Mai mult de cat atat, am citit in Codul Mondial Antidoping despre protejarea persoanei care ofera informatii despre alte cazuri de dopaj si consider ca este un motiv in plus pentru care am decis sa declar acum ceea ce s-a intamplat in septembrie 2020 si nu la finalul anului 2020.”

”...ceea ce am facut la clinica Cronos Med a fost datorita necunoasterii prevederilor legate de volumul permis sau interzis.”

”Imi mentin aspectele discutate la Ploiesti cu reprezentantii ANAD...”

”In 14.01.2021 ma voi prezenta la sedinta de audiere unde imi voi sustine aceasta declaratie...”

Declaratia respectiva a fost inregistrata si a ramas la ANAD.

Ulterior, in ziua de 14.01.2021 m-am dus la sediul ANAD pentru a participa la sedinta de judecata. Inainte de sedinta de judecata am mers cu doamna Gabriela Andreiasu in birou la dansa si am mai completat o declaratie in care mi-a cerut sa scriu si urmatoarea fraza: ”Am facut integral acele flacoane de vitamine, doua la numar, acestea fiind de 100 ml fiecare, plus o seringa de magneziu care ne-a fost administrata in branula”. Declaratia a fost depusa la dosar.

Dupa aceasta declaratie am intrat la sedinta Comisiei de audiere unde a participat si doamna Gabriela Andreiasu si le-am confirmat de mai multe ori ca am facut doua flacoane in integralitatea lor, de cate 100 ml fiecare, pentru ca am inteles ca asta vor sa auda si ca sa beneficiez de clementa promisa cu o zi inainte. In cadrul sedintei, cand m-am referit la colegii mei, Seto si Fatai am spus ca am facut toti la fel, referindu-ma la faptul ca am facut toti aceiasi terapie, dar nu ca o confirmare a cantitatii care le-a fost administrata lor intrucat eu nu am fost in camera cu ei.

In realitate nu am discutat cu ei dupa, despre ce anume s-a facut in clinica. In realitate, in ziua de 16.09.2020 am fost la Clinica Cronos Med asa cum se stie, impreuna cu ceilalti doi colegi, Seto si Fatai, iar cu ocazia terapiei administrate, s-au intamplat urmatoarele:

Dupa ce am intrat in cabinet, am asteptat 10 – 15 minute pentru ca doamna doctor si asistenta sa vina la mine. Probabil erau la Seto si Fatai. In acest timp, vreo 5 minute am stat cu doamna care a facut pozele. Mi-a facut si mie o poza cand stateam pe pat, cu telefonul in mana, fara perfuzie. Cand au venit doamnele pentru perfuzie, mi-au pus branula. Nu imi aduc aminte cine mi-a inserat branula, doctorita sau asistenta. Nu imi aduc aminte daca au preparat ceva pe masa de lucru, eu doar stateam pe telefon. Nu pot preciza cu exactitate cat a durat pana s-a scurs tot lichidul din perfuzie ci doar ca la finalul perfuziei doamna asistenta mi-a injectat magneziul cu o seringa. Nu am nicio certitudine ca mi s-au administrat doua flacoane de cate 100 ml fiecare. La fel, nu am nicio certitudine ca flaconul folosit avea 100 ml. Nu sunt sigur ca doamna doctor sau doamna asistenta au schimbat vreodata flaconul cu lichid din care mi se facea perfuzie. Toate cele descrise mai sus sunt aceleasi lucruri pe care mi le aduceam aminte si in ziua de 24.09.2020 cand am dicutat cu reprezentantii ANAD la stadion iar daca am lasat impresia prin raspunsurile mele, ca as fi facut doua flacoane de lichid, de 100 ml, acest lucru se datoreaza strict faptului ca nu imi aduceam bine aminte cum s-a derulat procedura si pentru ca este posibil sa fi vazut doua flacoane, dar nu neaaparat ca mi-au fost si administrate.

Intreaga mea marturisire facuta la ANAD si Comisia de Audiere privind faptul ca am primit perfuzii doua flacoane de 100 ml fiecare, a fost facuta strict cu scopul de a primi o decizie mai repede si pentru clementa din partea lor, adica o pedeapsa mai mica, cum mi s-a promis, fiind si speriat ca as putea fi suspendat pentru 4 ani printr-o decizie care sa nu mai poata fi modificata. Acest fapt ar fi insemnat finalul carierei mele de fotbalist. In realitate, nu am convingerea ca am incalcat reglementarile antidoping, adica nu am convingerea ca as fi primit o cantitate perfuzata mai mare de 100 ml.

Inteleg sa retrag intrega mea declaratie de recunoastere sau de marturie impotriva colegilor mei, acestea fiind facute sub presiunea psihologica a faptului ca reprezentantii ANAD sustineau ca exista toate probele impotriva mea, sustinerea ANAD de catre WADA si FIFA si a faptului ca in caz contrar as risca o pedeapsa de 4 ani. M-am gandit ca nu am cum sa ma lupt cu WADA si cu FIFA si ca urmeaza sa primesc o pedeapsa de 4 ani. Singurele aspecte de fapt pe care le sustin sunt cele din prezenta declaratie.

Cu stima, Ionita Alexandru", se arata in declaratia jucatorului publicata de Gazeta Sporturilor.