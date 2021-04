Meci slab la Medias: Gaz Metan - Astra s-a terminat 0-0.

In urma rezultatului, Astra ramane pe 7, iar sansele sale la playoff sunt tot mai mici. Echipa lui Neagoe are meci in ultima etapa cu UTA, la Giurgiu.

Evenimentele meciului



Astra e acum pe 7, cu un punct in spatele Botosaniului. Moldovenii o lasa pe Astra in playout daca bat Viitorul duminica.

Cum arata clasamentul din Liga 1: