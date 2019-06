Banii vorbesc! Becali i-a raspuns lui Radoi dupa "atacul" selectionerului de la U21: mesajul clar transmis de patronul FCSB

Mirel Radoi a reactionat dur dupa ce Gigi Becali l-a criticat pentru alegerea facuta in cazul lui Florinel Coman la meciul cu Anglia.

Radoi s-a suparat dupa ce Gigi Becali l-a criticat ca nu l-a folosit pe Florinel Coman inca din primul minut al meciului cu Anglia si l-a atacat subtil pe nasul sau. Patronul FCSB a reactionat si el si a transmis ca atat timp cat performantele nationalei U21 ii "baga bani in buzunar", Radoi poate spune orice.

"Orice zice Mirel, eu rad, rad pentru ca il iubesc. Nu ma deranjeaza ce zice, poate sa zica ce vrea. Asa e, are dreptate. La ce a facut el, merita. Poate sa zica ce vrea. Eu nu ma supar, il iubesc.

El sa-mi bage bani in buzunar. Daca imi baga bani in buzunar, poate sa zica ce vrea. La ora asta el imi baga bani in buzunar", a spus Gigi Becali potrivit DigiSport.

Mirel Radoi "l-a atacat" pe Gigi Becali

Gigi Becali l-a criticat pe Mirel Radoi pentru ca nu l-a folosit pe Florinel Coman inca din primul minut al meciului cu Anglia, iar selectionerul a reactionat imediat. Radoi i-a transmis nasului ca la echipa nationala nu "se suna si se face o schimbare".

"Ma deranjeaza ca in urma performantei acestei echipe apar oameni care incearca sa-si aroge merite. Ma refer aici si la nasul meu. Intra jucatorii care credem noi ca pot ajuta echipa, care merita sa fie in teren. Aici nu e ca vedem ceva la TV, sunam si facem o schimbare! Indiferent de numele celor care vor fi maine in teren, vom avea aceeasi abordare. Noi nu avem 11, 14, sunt 23 care reprezinta o tara intreaga. Cei 23 vor trebui sa ii faca fericiti pe oameni", a fost declaratia lui Radoi.

"E antrenor, dar Dumnezeu i-a aratat azi putin. Nu te mai juca cu baiatul asta: ca pe noi Coman ne-a calificat la turneul final. Fii drept, Mirele I-a aratat Dumnezeu, cum sa nu joci cu Florinel Coman? Pai e cel mai bun jucator al nostru", a fost mesajul transmis de Becali dupa meciul cu Anglia.