Cum arata echipa ideala a sezonului trecut de Liga 1! Campioana CFR are mai putini jucatori in primul "11" decat FCSB

LPF a anuntat echipa ideala a sezonului trecut.

Campioana CFR Cluj are mai putini jucatori in "11"-le ideal decat are FCSB, echipa care a terminat pentru a patra oara la rand pe locul secund.

Antrenorul sezonului a fost desemnat Gica Hagi.

Cum arata echipa perfecta a sezonului trecut: Mirko Pigliacelli (U Craiova) - Romario Benzar (FCSB), Paulo Vinicius (CFR Cluj), Mario Camora (CFR Cluj) - Dennis Man (FCSB), Dan Nistor (Dinamo), Alexandru Cicaldau (U Craiova), Florinel Coman (FCSB) - Ianis Hagi (Viitorul) - Harlem Gnohere (FCSB).