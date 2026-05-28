Cele două părți au recunoscut negocierile în urmă cu câteva zile, iar miercuri a venit și anunțul oficial: Daniel Pancu s-a întors în Giulești, unde a scris istorie ca jucător și unde a mai antrenat în perioada 2018-2020, când clubul era în ligile inferioare.

După ce a avut un parcurs impresionant la CFR Cluj, pe care a reușit s-o califice în cupele europene, Pancu revine la Rapid cu mult entuziasm și este gata să facă ce nu au reușit Marius Șumudică sau Costel Gâlcă.

Adrian Mutu i-a fixat obiectivul lui Pancu

Adrian Mutu, și el fost antrenor la Rapid, crede că Pancu ar putea reuși o clasare pe podium în primul an la Rapid. Ar reprezenta un succes, ținând cont că în ultimii patru ani clubul a prins play-off-ul, dar a ratat prezența în Europa.

”Normal, acum Rapid ar trebui să fie în primele 3 ca să se vadă un progres mai mare decât a fost până acum”, a spus Mutu, la Digi Sport.

Cu Pancu antrenor, CFR Cluj a terminat pe locul 3 în play-off-ul Superligii României cu 43 de puncte. După zece etape, ardelenii au bifat patru victorii, patru remize și două eșecuri.

Replica lui Daniel Pancu pentru Iuliu Mureșan, după ultimele declarații: ”Săracul, să-l mai numesc om?”

Într-un scurt interviu pentru Pro TV și Sport.ro, din Giulești, după ce s-au încheiat negocierile cu Rapid și a fost prezentat oficial în Grant, Daniel Pancu a oferit o replică pentru înțepăturile primite de la Mureșan.

”Nu știu ce spune, habar nu am ce spune, săracul, probabil e frustrat de multe probleme... și nici nu contează ce spune un astfel de... Hai să spunem om... despre mine”, a spus Daniel Pancu.