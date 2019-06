CRAIOVA - SABAIL in Europa League | Adversar infiintat in urma cu 3 ani pentru olteni! Cine este noul club din Azerbaidjan

Craiova intalneste Sabail in primul tur preliminar Europa League.

Craiova calatoreste peste 3000 km pentru debutul in preliminariile Europa League. Adversar, FC Sabail, echipa infiintata in 2016! Echipa din capitala Baku, Sabail a fost infiintata direct in prima liga, iar in primul sezon a incheiat pe locul 7, iar in acest sezon a terminat pe 3, la mare distanta in urma locului 2 ocupat de Neftci si de campioana Qarabag.

Sabail joaca meciul de acasa pe ASCO Arena, un stadion de 5000 de locuri si e antrenata de Aftandil Hajiyev, fost jucator la nationala din Azerbaidjan. Este prima calificare in cupele europene pentru Sabail.

Mansa intai va avea loc pe 11 iulie, in Azerbaidjan, iar mansa a doua pe 18 iulie, la Craiova.