Prima declarație a lui Reghecampf ca antrenor al Universității Craiova! Ce obiective i-a fixat Rotaru noului tehnician

Laurențiu Reghecampf a vorbit pentru prima dată în calitate de antrenor al Universității Craiova.

Universitatea Craiova a organizat o conferință de presă în care și-a prezentat noul antrenor. Laurențiu Reghecampf îi va pregăti pe olteni pentru următorii doi ani. Sorin Cârțu a fost primul care a deschis seria declarațiilor, argumentând că noul tehnician este omul potrivit pentru a duce titlul în Bănie.

„Am onoarea și deosebita plăcere să vă anunț noul nostru antrenor principal, în persoana domnului Laurențiu Reghecampf, antrenor recunoscut în România, cu un CV remarcabil. Performanțe obținute cu Steaua București sau FCSB, același club.

Alegerea făcută este pentru a realiza obiectivul maxim pe care îl avem de câteva campionate, de care suntem foarte aproape și pe care l-am pierdut pe final. E o doză mare de realism în a spune că Laurențiu Reghecampf este potrivit pentru a ne îndeplini aceste gânduri, aceste așteptări.

Îi urez să aibă multă baftă, mai ales că începutul experienței este fooarte dificil, peste două zile este partida de Conference League, în care plecăm cu un handicap, obligația noastră e să ne calificăm. Sunt convins că și el și-a propus aceste lucruri.

Să fie într-un ceas bun, să repete performanțele de la Steaua și să aibă cât mai multă continuitate în momente bune la Craiova”, a declarat Cârțu la conferința de presă.

Laurențiu Reghecampf a susținut că a venit la Universitatea Craiova pentru a câștiga campionatul. Antrenorul este pregătit să îi motiveze pe jucătorii olteni pentru a-i scoate din forma cenușie din startul sezonului.

„Sunt foarte bucuros că vă reîntâlnesc, vă salut pe această cale. Îmi cer scuze că nu am răspuns mesajelor, mai ales oamenilor din presă, știți că nu sunt darnic în apariții. E o experiență mare, un club mare, care își dorește ce îmi doresc și eu, multe trofee și câștigarea campionatului.

Începem dificil, dar sunt sigur că jucătorii vor fi mai motivați și vor încerca să joace mult mai bine și să uite ultimele două rezultate, care nu au fost pozitive. Voi vorbi azi cu ei, trebuie multă concentrare, să ne pregătim foarte bine, e mult de muncă. Trebuie să câștigăm tot ce e de câștigat.

Fanilor, nu le pot promite decât că ceea ce ține de mine și de pregătirea pe care o am, voi da 100%. Pe ce loc am terminat anul trecut? Locul 3, nu? A treia șansă avam la campionat”, a precizat Reghecampf.

Reghecapf: „Sunt prieten cu domnul Rotaru”

„Relația dintre mine și patron este veche, suntem prieteni, am vorbit de foarte multe ori, discutam mereu despre ce se întâmplă la echipă. Când am antrenat în Saudi l-am avut și pe Mitriță la echipă, el e foarte apropiat de domnul Rotaru, am vorbit foarte mult de fotbal.

Echipele își doresc să câștige campionate și trofee, dar nu au timp, nu au trofee. Ne-am înțeles, am bătut palma pe doi ani de zile. Sunt adeptul unei pregătiri bune, dar sunt sigur că cei care au fost înaintea mea au făcut lucruri bune. Nu voi discuta de cei care au fost înaintea mea.

Voi încerca alături de oamenii din staff, sperăm să reușim, o luăm pas cu pas, vrem să ne concentrăm pe următorul meci. Nu vreau să ne pierdem în întrebări”, a mărturisit antrenorul.